ESQUÍ
Baqueira Beret presenta la prova que obrirà el Freeride World Tour 2026
Baqueira Beret va presentar ahir a Madrid la cinquena edició del Freeride World Tour Baqueira Pro by Movistar, prova que obrirà el certamen entre el 16 i el 21 de gener a la Val d’Aran i Valls d’Àneu. L’acte va comptar, entre altres, amb els riders Abel Moga i Maria Castellví, així com la llegenda del freeride espanyol l’aranès Aymar Navarro, ja retirat. Durant la convocatòria, també s’ha informat sobre la celebració de la Copa d’Europa d’Eslàlom FIS d’esquí alpí, prevista a Baqueira Beret els dies 3 i 4 de febrer de 2026.
L’aranès Abel Moga, que competirà per tercera vegada a la cita lleidatana, destaca el valor de competir a casa. “Baqueira és casa meua i on he esquiat tota la vida, així que afronto aquesta prova amb moltes ganes. El Bacivèr és un escenari espectacular i, si les condicions acompanyen, esperem viure un gran esdeveniment de freeride”, va afirmar l’esquiador de Vielha, que ja sap el que és pujar al podi a la prova.
Per la seua part, el president de RFEDI-Spainsnow, el també aranès May Peus, va tancar l’acte valorant en la justa mesura tant el FWT com la Copa d’Europa d’esquí alpí, així com Baqueira per l’impuls que dona a aquest esport a nivell competitiu.