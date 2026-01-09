FUTBOL
L’AEM completa el canvi de gespa del Recasens
El club ha finançat l’obra, de 200.000 euros, i l’estrenarà el cap de setmana
En tot just vuit dies, l’AEM ha completat la substitució de la gespa artificial del Recasens, que s’estrenarà aquest cap de setmana en el retorn a la competició dels seus equips de base i amb el plat fort de la visita del Barça B, líder del Primera RFEF, al primer equip femení de l’entitat, que torna de l’aturada nadalenca “il·lusionada” i amb ganes de sortir del descens, segons va declarar ahir el tècnic, Rubén López.
El cost de la substitució ha estat de 200.000 euros, assumits íntegrament pel club, per al qual aquesta actuació era prioritària. Malgrat algunes complicacions pel fred, la nova gespa, d’última generació, va quedar instal·lada ahir, quan també es va col·locar el cautxú. Avui s’han de completar els últims detalls de l’obra perquè dissabte a primera hora ja es puguin disputar els primers partits de base.
El canvi de gespa ha obligat que durant la setmana els equips del club hagin hagut de moure els seus entrenaments a diferents instal·lacions de la ciutat, especialment a Pardinyes i també a Gardeny, on el primer equip femení s’ha exercitat durant la setmana, a excepció de dimecres, quan es va entrenar a l’Annex del Camp d’Esports.
Rubén López va dir que aquests canvis no haurien d’afectar l’equip per rebre demà el Barça B i va destacar que l’aturada ha servit per “abstreure’s després d’una part de la temporada amb molts canvis”. A més, va explicar que el grup ha tornat “amb molta il·lusió i els entrenaments de la setmana han estat bons”.
El tècnic també va assenyalar que estan atents al mercat, tot i que va deixar clar que “és un mercat difícil i no portarem ningú que no creguem que sumi de veritat”.