TENIS
L’Enoli Borges empata amb el Leka Enea, un rival directe
L’Enoli Borges Vall va arrancar un empat en la visita a la pista del Leka Enea irundarra (3-3), un rival directe que es manté un punt per sobre dels lleidatans. El Leke Enea va prendre avantatge en la confrontació al guanyar els dos primers partits. En el primer, Marc Duran va sucumbir per 3-1 davant d’Endika Díez, amb parcials d’11-9, 11-9, 9-11 i 11-9, mentre que en el segon duel el derrotat va ser l’hongarès János Bence Majoros, que va caure contra el local Jon Guerricabeitia per un ajustat 3-2, amb parcials de 8-11, 12-10, 11-8, 6-11 i 11-6. El Borges va començar a redreçar el rumb amb la victòria del jugador del planter Cesc Carrera contra Daniel Palacios per 2-3 (11-6, 11-6, 9-11, 7-11 i 7-11), a la qual va seguir una altra de Majoros davant d’Endika Díez per un clar 0-3 (8-11, 7-11 i 6-11) que igualava el marcador. Duran va posar en avantatge els lleidatans vencent Palacios per 2-3 (13-11, 8-11, 11-5, 7-11 i 2-11), però Carrera no va poder tancar el triomf al caure per 3-2 amb Guerricabeitia (11-6, 11-8, 6-11, 4-11 i 11-7).