El FC Barcelona, campió de la Supercopa després de guanyar (3-2) el Reial Madrid a Yeda
El FC Barcelona es va proclamar campió de la Supercopa d’Espanya aquest diumenge en superar (3-2) el Reial Madrid a la final celebrada en el King Abdullah de Yeda amb l’actuació destacada de Raphinha.
El brasiler va firmar un doblet, inclosos els gols que van obrir i van tancar la victòria d’un Barça que va tornar a ser campió a l’Aràbia Saudita com l’any passat contra els blancs. Els de Hansi Flick van acabar els últims minuts amb un menys per la roja directa a Frenkie de Jong però no hi va haver èpica dels de Xabi Alonso.