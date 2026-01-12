MOTOR
Jordi Esteve segueix líder en T52, malgrat tenir una avaria
Va acabar vintè l’etapa, mentre Josep Solé encapçala l’H3 del Dakar Classic
El pilot lleidatà de camions Jordi Esteve va completar una nova etapa, la setena, del Ral·li Dakar, amb un recorregut de 459 quilòmetres d’especial entre Riad i Wadi ad-Dawasir (Aràbia Saudita), malgrat tenir una avaria mecànica que el va obligar a aturar-se durant prop de mitja hora. Esteve va finalitzar l’etapa en vintè lloc, mantenint-se setzè a la classificació general.
L’incident tècnic es va produir al col·lector a la sortida del turbo, concretament en un llum articulat, cosa que va obligar l’equip a realitzar una reparació en ple recorregut. Malgrat aquest contratemps, Esteve, que continua líder de la categoria T52, es va mostrar satisfet a l’arribar al bivac i va destacar que es tracta d’“una altra etapa més que hem completat”.
A més, el lleidatà va recordar una acció solidària viscuda el dia anterior, quan ell i el seu equip van col·laborar per redreçar un camió que havia bolcat, demostrant l’esperit de companyonia que caracteritza a la prova.
L’altre lleidatà en competició, Josep Solé, també va completar l’etapa al Dakar Classic i continua liderant la categoria H3. Quant a l’etapa en general, en cotxes, el suec Mattias Ekström (Ford) va aconseguir la seua segona victòria, després de l’obtinguda en el pròleg, després que el sud-africà Henk Lategan (Toyota), que vorejava el triomf i el liderat de la general en el quilòmetre 417, cedís tot el seu avantatge a molt poc de la meta. D’altra banda, Carlos Sainz (Ford) i Nani Roma (Ford), que va veure com dissabte la FIA li revocava la seua penalització d’1:10 de la cinquena etapa, van acabar en la novena i la desena posicions, 6:01 i 6:36, respectivament. El català és ara tercer a 7:15 d’Al-Attiyah, i el madrileny va cinquè, a 10:26. En motos, l’argentí Luciano Benavides (KTM) es va adjudicar l’etapa i va retallar temps sobre el líder, l’australià Daniel Sanders (KTM), mentre que el català Edgar Canet (KTM) va concloure segon. Després del descans de dissabte, Canet, que va sorprendre en aquesta edició del raid a l’imposar-se els dos primers dies, va protagonitzar una gran remuntada des de l’arrancada, passant al lloc 46 pel quilòmetre 30, i va arribar a meta a 4:47 del sud-americà.