FUTBOL
El Lleida paga car un mal inici: Tres gols abans de la mitja hora de partit enfonsen els lleidatans a Vilanova i els tornen al descens
Els de Cortés van millorar les prestacions després del descans amb un gol d’Aleix León
La primera victòria fora de casa del Lleida haurà de continuar esperant. El conjunt de Jordi Cortés ni tan sols la va vorejar ahir, quan va caure per 3-1 al camp del CF Vilanova, la gran revelació del grup. L’acabat d’ascendir, instal·lat en llocs de play-off i mostrant un futbol sòlid i eficaç, va confirmar el seu bon moment i va posar fi a la ratxa de quatre partits sense perdre de l’equip lleidatà, que torna a la zona de descens, malgrat que amb un matx pendent que disputarà dimecres vinent contra el Vilassar de Mar.
Des d’un inici, els lleidatans –ahir de bordeus– es van veure superats per un rival que va firmar una posada en escena excel·lent durant la primera mitja hora, prou temps per deixar el duel pràcticament resolt i enllaçar la desena jornada consecutiva sense conèixer la derrota, confirmant el seu gran moment de forma. El 3-0 que reflectia el marcador al minut 30 era tan clar com just.
El xoc va començar amb un Vilanova que va ser protagonista de la possessió i es va avançar ràpidament. En una primera centrada des de la banda esquerra, la defensa del Lleida no va estar gens expeditiva i Viladegut no va encertar en el rebuig. Davant de la indecisió per com treure la pilota, va acabar prenent la pitjor decisió: deixar-la morta a la frontal de l’àrea, una cosa que no va perdonar Celma, que va controlar i, gràcies al fet que el mateix Viladegut va desviar el xut, es va colar a la porteria de Satoca per marcar l’1-0.
Els del Garraf es van mostrar molt superiors en els primers compassos i no van tardar a plasmar-ho de nou. Bocardo va rematar una pilota posada des de la dreta per Grima per doblar la diferència als vint minuts (2-0). El davanter Joan Torrents, recent fitxatge dels vilanovencs, va posar el toc de gràcia amb el tercer gol amb una rematada de cap, totalment sol entre els centrals, al pal canviat de Satoca, que no va poder fer-hi res (3-0).
Amb tres gols en contra la cosa hauria pogut ser encara pitjor, ja que Bocardo es va inventar una xilena en l’afegit que es va perdre a centímetres del pal, poc després que Zourdine topés precisament amb el pal en un xut creuat.
La segona meitat va presentar una quàdruple substitució, amb un Cortés que va donar entrada a Marc García, Putxi, Revert i León, que va ser el millor de l’equip en els següents 45 minuts. Els lleidatans van millorar les seues prestacions amb una pressió en un bloc mitjà més ben coordinada. EAl minut 63, Torrents va estar a punt de firmar el seu segon gol després d’una doble oportunitat que va acabar amb una rematada al pal. Poc després, al 70, va arribar l’únic motiu per a l’esperança del Lleida. Aleix León va culminar un ràpid contraatac amb una brillant acció individual, retallant el defensor i enviant un potent xut a l’escaire per retallar distàncies i establir el 3-1 final.