BÀSQUET
Triomf treballat i vital del Cadí contra l’Araski
Deixa el seu oponent una victòria darrere, marcant la zona de descens
El Cadí la Seu va portar a col·lació la seua versió més coral i intensa darrere per anotar-se un triomf clau davant de l’Araski (71-66), que el deixa onzè, a una victòria del descens, que continua marcant el conjunt basc. En un duel entre dos equips que arribaven empatats a cinc triomfs, les urgellenques es van moure millor en una segona meitat de molts nervis després d’un primer temps d’alternatives, gràcies a un partit complet de les 10 jugadores, ja que totes van anotar i van aportar en altres facetes.
Després d’un triple inicial de Hill, que va tancar el primer quart amb 11 punts –i el partit amb 16–, el conjunt basc va prendre la iniciativa (7-8) i va aprofitar un tram de molt poca contundència darrere del Cadí per imposar un màxim avantatge de 10 punts (7-17).
Tanmateix, l’equip d’Isaac Fernández es va posar la roba de feina en defensa i, amb un gran joc coral, va ser retallat distàncies fins al 19-22 del minut 10, amb vuit jugadores aportant punts, sense que cap repetís. L’equip lleidatà va mantenir el bon to defensiu i va saber atacar amb molta velocitat per ampliar el parcial de final de quart (6-0), fins a un 13-0 que li va donar el primer avantatge (27-22), amb dos triples de Morales i una altra cistella de Mata. L’Araski continuava sense reaccionar i no va anotar en joc fins a l’equador de quart (32-26). Però les d’Isaac Fernández no van abaixar el nivell fins a aconseguir un màxim avantatge de deu punts (38-28), davant d’un Araski que només havia anotat sis punts en el quart, però que va reaccionar amb dos triples per anar-se’n al descans a quatre punts (38-34).
De fet, dos llançaments des de la llarga distància visitants van mantenir el matx en un puny (46-44) en una arrancada de segona meitat amb baixíssim encert (8-10 en 7 minuts). Al final de quart, l’Araski va recuperar la davantera amb un triple de Mollenhauer (49-50), però va ser un avantatge molt momentani, perquè Gervasini i Mata van aportar vuit punts per arribar a l’últim quart amb avantatge (55-52).
A mesura que passaven els minuts pujaven els nervis en ambdós equips i baixava l’encert. Per això, van passar gairebé dos minuts per veure la primera cistella, un triple de Toussaint per empatar a 55. Els errors en el tir eren la norma, però el Cadí va saber trenar dos bones accions per situar el 59-55 a 6:00 del final. De fet, fins que Regina Aguilar va situar el 65-59 a falta de 3:28, el marcador només s’havia mogut amb tirs lliures i la tònica es va mantenir fins que Morro (19 punts) va col·locar les seues a dos punts (66-64), amb un gran recurs. Tanmateix, Raventós va aparèixer amb un triple balsàmic per entrar a l’últim minut (69-64), en què Gervasini va ser clau amb una cistella que va segellar un triomf vital (71-66).