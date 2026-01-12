HOQUEI
Victòria a ritme de Nico Ojeda
L’argentí, amb tres gols i una gran actuació, lidera un Pons Lleida que confirma la seua millora. L’equip d’Edu Amat va demostrar solidesa davant d’un Noia que arribava en línia ascendent
El Pons Lleida va iniciar la segona volta de l’OK Lliga amb una victòria de prestigi davant del Noia confirmant, de passada, que el triomf de l’anterior jornada contra el Reus hauria pogut ser un punt d’inflexió a partir d’ara per als pupils d’Edu Amat. L’equip llistat va anar colpejant al marcador els de Sant Sadurní a ritme d’un incombustible Nico Ojeda, autor de tres gols i que colidera la taula de màxims golejadors de l’OK Lliga amb 14 dianes juntament amb David Gelmà, que també va anotar ahir. Va ser, en definitiva, una victòria del Pons Lleida que va subratllar especialment el seu creixement mental, defensiu i la maduresa en la gestió dels partits.
El duel, tanmateix, va començar amb el Noia prenent la iniciativa i mantenint una possessió més gran de la bola. Van ser uns primers minuts en què va ser Xavi Bosch, el porter del Llista, qui va cobrar més protagonisme. El zenit d’aquells millors minuts visitants va arribar quan el veterà Xavi Costa, sempre lliurant les seues particulars batalles –també verbals amb rivals i àrbitres– fent gala de la seua experiència, va estavellar la bola al pal. Edu Amat, tècnic llistat, no va tenir més remei que demanar un temps mort i ordenar idees. A poc a poc, l’equip lleidatà millorava i tenia símptomes de trobar-se menys incòmode en el joc. Així, les ocasions locals van començar a ploure sobre la porteria de l’exllistat Martí Zapater. Ciocale amb tot a favor, Darío Giménez, Gabarró i Miguélez van vorejar el gol. A tot això, el Noia anava acumulant faltes i veia com perdia Pau Andreu per targeta blava. Gabarró fallava la falta directa, però gairebé tot seguit començava el festival golejador d’Ojeda (22’). Al descans s’arribava amb 1-0.
Tot just començar la segona meitat, el Noia empatava gràcies a Gelmà (1-1, 27’), però entre Ojeda i Badia ho van esmenar immediatament amb el 2-1 (28’). L’argentí ho brodaria tres minuts després aixecant la bola lluny de l’abast de Zapater (3-1). Amb el 4-1 de Jordi Badia arribaria la reaparició de Sergi Duch, lesionat en la cinquena jornada davant de l’Alcoi. El Noia va cremar els seus últims cartutxos i Nájera va ajustar el marcador fins al 4-3 (47), però novament l’inspirat Ojeda, de falta directa, va posar la tranquil·litat (5-3, 48’).
Després del partit, Edu Amat, tècnic del Pons Lleida, va destacar l’evolució de l’equip. “Hem fet un pas endavant a nivell de mentalitat i això es nota en els partits, independentment del resultat, que evidentment sempre cal guanyar”, va afirmar Amat, que va destacar que l’equip “està ben assentat en pista, té la lectura del que passa i entén molt millor el que toca en cada situació”.
El tècnic va incidir que aquest creixement col·lectiu es tradueix en més unió i solidesa: “Aquest pas ens dona tranquil·litat; la conjunció, la unió i la mentalitat són molt diferents.” En aquest sentit, va ressaltar que “a nivell defensiu hem fet un pas endavant que es nota molt i ens dona una solidesa molt important”, va explicar. Finalment, Amat va valorar la tornada de Sergi Duch a les pistes. “Era important recuperar-lo. Anímicament necessitava aquests minuts”, va concloure.