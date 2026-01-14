Adeu a una llegenda
Òscar Rubio anuncia que deixa el Lleida CF i es retira per raons familiars. El capità i insígnia del club s’acomiadarà sobre el camp aquest diumenge contra el Can Vidalet al Camp d’Esports
Òscar Rubio, actual capità i la llegenda més gran del Lleida al segle XXI, acomiadarà aquest diumenge “al millor lloc possible”, el Camp d’Esports, la seua carrera, a la qual posa punt final a mitja temporada per raons familiars. Amb 41 anys, el defensa lleidatà va anunciar ahir que deixa el club i la pràctica del futbol professional, convertit en una icona i un dels noms que millor expliquen la trajectòria moderna de l’entitat.
Vint-i-dos anys després del seu debut el 2004, Rubio penjarà les botes com el cinquè futbolista de la història amb més partits jugats com a blau (318), distribuïts en tres etapes i amb el club amb tres denominacions diferents (UE Lleida, Lleida Esportiu i l’actual Lleida CF), sense amagar que “me’n vaig amb alguna espina clavada”, la principal el play-off del 2016 que va deixar el club a les portes del futbol professional, i que “l’adeu no arriba en el moment ni la situació esperada, perquè jo volia anar-me’n celebrant l’anhelat i merescut ascens”, que no podrà celebrar, almenys sobre el camp. “Espero que tot s’arregli, arribi un inversor i quan pugem estaré aquí per celebrar-ho. Ara continuaré sent el jugador número 12, ja no des del camp, però sí com a aficionat”, va dir.
Malgrat tot, Rubio podrà acomiadar-se amb honors en el partit que el Lleida CF disputa aquest diumenge davant del Can Vidalet (17.00) per obrir la segona volta, que el club vol convertir en una festa de comiat a l’altura de la seua llegenda, per la qual cosa convidarà de forma gratuïta tots els jugadors de base de la província i a les institucions per retre-li homenatge.
Amb la seua habitual sobrietat, va expressar que “prefereixo que guanyem el partit abans que sigui emotiu”, però va celebrar poder acomiadar-se “on tot va començar, al Camp d’Esports, i és on ha d’acabar”. A més, va dir que “abans que futbolista soc pare i per això me’n vaig, perquè el meu fill se n’ha anat a viure a l’estranger per raons alienes a mi i necessito veure’l”.
En una sala de premsa amb el seu pare, Miguel Rubio, la seua mare i alguns dels seus actuals companys, Rubio va comparèixer al costat de Marc Torres, adjunt a la presidència, i l’entrenador, Jordi Cortés. Ambdós van posar de relleu la seua trajectòria “de llegenda del Lleida i del nostre futbol”, però van agrair especialment la seua absoluta predisposició aquest estiu per tirar endavant el projecte i formar-ne part, quan la continuïtat del club penjava d’un fil després del descens administratiu.
El tècnic, Jordi Cortés, va admetre el repte de “tornar a ser sòlids i deixar la porteria a zero” després de la derrota de diumenge (3-1) i es va mostrar convençut que “l’equip estarà tranquil i centrat per al partit”.
El Lleida CF recupera avui el partit ajornat a Vilassar
El Lleida CF finalitza avui (20.00/Lleida En Joc) la primera tornada de la competició recuperant el partit ajornat de la jornada 15 a casa del Vilassar de Mar, que va ser suspesa per una alerta meteorològica. El conjunt lleidatà es mesura a un rival directe per la salvació, que està quatre punts per sobre. El conjunt blau és penúltim i acabaria la primera meitat de competició fora del descens si suma el primer triomf fora de casa de la temporada, en un matx en el qual manté les baixes de Boaz Hallebeek i Guido Ratto, a banda de Sasha Littwin, que va veure la cinquena groga a Vilanova i no estarà si el club rep la notificació de la sanció abans del xoc.