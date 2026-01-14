FUTBOL
Baralla i 6 expulsats després del partit Pinyana-Bellvís
Dos jugadors locals i quatre de visitants, tots per agredir-se entre ells
El partit entre el Pinyana 2021 i el Bellvís disputat diumenge passat, corresponent a la catorzena jornada del Grup 14 de Tercera Catalana i el resultat del qual va ser de 6-3, va acabar amb una baralla entre jugadors d’ambdós equips, sis expulsats –dos del Pinyana i quatre del Bellvís– i invasió de camp per part del públic i va requerir la presència dels Mossos d’Esquadra.
Els incidents es van desencadenar tot just finalitzar el matx i quan els jugadors enfilaven ja el camí dels vestidors. L’àrbitre va fer constar a l’acta que al finalitzar el partit es va produir una baralla multitudinària amb gent de la grada dins del terreny de joc. Va deixar clar també que no va patir per la seua integritat física i que fins i tot el delegat de camp el va escortar a l’hora d’abandonar el terreny de joc.
Els jugadors expulsats, tots ells en els incidents posteriors al duel i segons l’acta arbitral, van ser per part del Pinyana 2021 A.C.C. per donar diversos cops de puny a diferents rivals i F.O.R. per donar una bufetada a la cara al jugador visitant A.N. En el Bellvís van ser expulsats B.A.M., P.J.S.P., R.A. i A.N., tots ells per agressions amb cops de puny, i en el cas d’A.N. també per respondre a la bufetada rebuda causant sagnia i una possible lesió nasal al seu rival. L’acta arbitral recull que hi va haver més jugadors implicats en els aldarulls, encara que no van poder ser identificats amb claredat a causa de la invasió de camp i al caos generat després del final del partit.
Arran d’aquests greus incidents, el Pinyana 2021 va expressar la seua “més ferma condemna” davant del que qualifica com una “greu agressió” patida per un dels seus jugadors. En el seu comunicat, subratlla que aquest tipus de fets són “totalment inacceptables” i contraris als valors del futbol amateur. El club va deixar clar que no tolerarà cap acte de violència contra ningú de la seua entitat, i va mostrar el seu suport al futbolista afectat, així com a la seua família i companys. Així mateix, el Pinyana 2021 va reafirmar el seu compromís de continuar treballant perquè el futbol amateur sigui un entorn segur en el qual la violència no tingui cabuda.
Per la seua part, el Bellvís també va lamentar els fets ocorreguts, malgrat que va assenyalar que “ens veiem en l’obligació de contestar, ja que considerem joc brut fer aquest comunicat eximint el vostre club de tota culpa”.
El Bellvís va assegurar que no eludeix responsabilitats i que prendrà “les decisions que considerem oportunes”. No obstant, va insistir que els incidents van ser compartits i “inacceptables” i afirma que “hi va haver provocació i violència per les dos parts”. Afegeix que hi va haver “invasió de camp per part de l’afició local”, que va provocar que “alguns dels nostres jugadors en sortissin perjudicats i amb diverses contusions”. El Bellvís acaba dient que el Pinyana “intenta fer populisme i volent fer creure que el nostre club va ser l’únic culpable dels fets”.
Finalment, el club visitant va expressar que “esperem que aquests fets no tornin a produir-se” i que “no respondrà a cap comunicat més”.