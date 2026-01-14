La Diputació de Lleida destinarà dos milions d'euros a Sort i la Seu d’Urgell per adequar els espais del Mundial de Piragüisme
El conseller d'Esports ha presidit la constitució del comitè organitzador dels Campionats del Món
La Diputació de Lleida destinarà dos milions d’euros, un milió d’euros a Sort i un milió més a la Seu d’Urgell, per a l’adequació i millora dels espais que acolliran els Campionats del Món de Piragüisme en Aigües Braves 2027, que se celebraran a les dues capitals pirinenques. Aquesta inversió s’ha anunciat en el marc de la reunió celebrada aquest dimecres al CAR (Centre d’Alt Rendiment) de Sant Cugat del Vallés, on s'ha constituït el comitè organitzador dels Campionats del Món de Piragüisme. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha qualificat els Mundials de piragüisme com "una gran oportunitat per projectar l’esport català al món i dinamitzar el territori".
Àlvarez ha dit que amb aquests Mundials es "descentralitza la celebració de grans esdeveniments esportius arreu de Catalunya per promoure i posar en relleu les disciplines que són pròpies i estan arrelades en cada zona".
El diputat de Salut Pública i Esports, Òscar Martínez, ha remarcat que "no es tracta només d’organitzar una competició, sinó de garantir que les instal·lacions quedin preparades per al futur i continuïn generant oportunitats".
Per la seva banda, el diputat Josep Ramon Fondevilla ha assenyalat que "acollir una competició d’aquesta magnitud situa Sort i el conjunt del Pallars Sobirà al mapa internacional dels esports d’aigües braves, amb un impacte positiu directe en l’economia local, el turisme i la projecció del territori".
Els Campionats del Món d’Aigües Braves 2027 es disputaran entre Sort i La Seu d’Urgell, dues seus amb una llarga trajectòria vinculada al piragüisme i als esports d’aigua, i comptaran amb el suport coordinat de les diferents administracions, federacions i entitats esportives. Sort obrirà els Mundials del 30 de juny al 4 de juliol del 2027 amb les proves de descens i estil lliure al camp regates de l'Aigüerola del riu Noguera Pallaresa, mentre que la Seu d’Urgell n’acollirà la segona part del 7 al 12 de setembre amb la competició d’eslàlom i caiac cross al Parc Olímpic del Segre.