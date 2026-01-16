BÀSQUET
Mollerussa agafa el relleu com a Ciutat del Bàsquet Català 2026
Mollerussa ja és oficialment Ciutat del Bàsquet Català 2026, una distinció atorgada per la Fundació del Bàsquet Català (FBC) amb el suport de la Federació Catalana. L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, va agafar ahir el relleu de Vilafranca del Penedès i va anunciar que el proper 31 de gener la capital del Pla inaugurarà la capitalitat amb un acte en el qual es presentarà el programa d’activitats i on es donarà a conèixer el logotip de l’efemèride.