FUTBOL
El Girona s’emporta el derbi català a Cornellà
L’Espanyol encara no ha guanyat aquest any
El Girona es va imposar ahir per 0-2 davant de l’Espanyol amb un doblet de Vanat de penal i encadena la tercera victòria consecutiva, que el col·loca en la novena posició de la classificació amb 24 punts. Els de Míchel continuen invictes aquest 2026, mentre que el seu rival, l’Espanyol, segueix sense guanyar amb el canvi d’any.
Els gironins se’n van anar al descans al davant en el marcador després que el davanter del Girona Vanat materialitzés una pena màxima que es va repetir dos vegades. Dimitrovic va rebutjar el primer llançament, però el col·legiat el va manar repetir atesa la posició avançada del porter blanc-i-blau.
El mateix va succeir en els instants finals del partit. Yáser Asprilla, que va ingressar en el minut 73, va caure a l’àrea i Vanat va sentenciar el partit en l’afegit al convertir el segon penal del duel i firmar el seu doblet (0-2). Després del gol, hi va haver tensió per l’impacte d’una botella llançada des de la grada al porter del Girona, Gazzaniga.