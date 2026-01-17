FUTBOL
Il·luminació de Primera per al Camp d’Esports
La Paeria atorga una placa a Òscar Rubio per reconèixer la seua trajectòria
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el regidor d’Esports, Jackson Quiñonez, van visitar ahir els treballs de renovació de la il·luminació del Camp d’Esports. Davant de l’accés 7 de l’estadi lleidatà, el paer en cap va explicar que s’instal·laran 78 focus led d’última generació que permetran enfocar perfectament tot el camp i estalviar un 64% de consum energètic. “És la mateixa il·luminació del Barris Nord, l’Spotify Camp Nou o l’RCDE Stadium. Serà de primera generació i d’una qualitat extraordinària”, va apuntar Larrosa.
Segons l’alcalde, ahir van concloure els treballs de reparació de la segona torre del Gol Sud i l’objectiu és “acabar les obres en dos setmanes”. La renovació suposa una inversió de 400.000 euros, la meitat del pressupost previst en il·luminació per a les instal·lacions esportives municipals.
A més, elevarà el pressupost d’inversions en instal·lacions esportives fins als 5,8 milions. “A l’acabament d’aquest mandat, haurem fet una actuació per posar al dia els equipaments esportius que no s’havia efectuat en els últims 30 anys”, va valorar Larrosa.
D’altra banda, va assegurar que “s’han finalitzat les dos primeres etapes” de reparació de la megafonia de l’estadi i quedarà resolt “de forma imminent”. Quant a la possibilitat que l’Atlètic Lleida abandoni el Camp d’Esports, l’alcalde no va voler valorar-ho en profunditat, però va apuntar que “els clubs prenen les seues decisions. Les instal·lacions esportives estan perquè els clubs puguin optar a jugar on vulguin i cadascú ha de conèixer les seues capacitats, limitacions i oportunitats”.
Reconeixement a Òscar Rubio
Després de visitar les obres, l’alcalde va rebre a la Paeria Òscar Rubio, que demà jugarà el seu últim partit com a jugador del Lleida, i li va atorgar una placa en reconeixement per la seua trajectòria. El jugador va ser acompanyat pel seu pare, Miguel Rubio, i el tècnic del Lleida, Jordi Cortés.
“L’adeu de l’Òscar ens dona un motiu més per guanyar”
El tècnic del Lleida CF, Jordi Cortés, va assegurar ahir en la roda de premsa prèvia al xoc contra el Can Vidalet de demà (17.00) que “és un partit especial per tota la connotació del comiat de l’Òscar (Rubio) i això ens dona un motiu més per guanyar”. L’entrenador lleidatà, present en l’acte de reconeixement de la Paeria al futbolista de 41 anys per la seua retirada, va destacar que “ha estat un acte amb molt simbolisme, però el de veritat serà el que ha de rebre diumenge de la gent que més l’estima”.Així mateix, Cortés va voler posar en relleu el rendiment del lateral lleidatà aquesta temporada i va fer una crida a l’afició perquè es quedés al Camp d’Esports una vegada conclòs el xoc. “Òscar no ha jugat ni un partit perquè és el capità i la llegenda. Sempre que ha jugat ha estat perquè ho mereixia i estava millor que la resta. El normal és que jugui i el puguem substituir en algun moment perquè la gent el pugui aplaudir. Demano als aficionats que s’esperin a acabar el partit perquè volem que sigui especial i que es pugui emportar un bon record”, va concloure.