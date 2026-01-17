PIRAGÜISME
La Seu, pol europeu de formació de tècnics
Ha estat un dels projectes Erasmus+ guanyadors dotat amb 400.000 euros
La Seu d’Urgell ha estat l’adjudicatària d’un dels projectes Erasmus+ que impulsa la Federació Internacional de Canoa (ICG) amb fons europeus, i que convertirà la capital de l’Alt Urgell en la seu europea on es formaran entrenadors en la modalitat d’aigües braves durant els dos propers anys. El projecte urgellenc va ser un dels 300 elegits d’entre més de 3.000 propostes presentades, quedant al cinquè lloc del rànquing, la qual cosa confirma la solidesa de la proposta.
Liderat pel Club Cadí Canoe Caiac, aquest projecte Erasmus+ està sufragat amb fons europeus i dotat amb 400.000 euros, dels quals l’entitat lleidatana ja ha rebut el 70 per cent (el 30% restant l’ingressarà a l’acabar) per posar en marxa l’activitat, que té una durada màxima de dos anys.
El Cadí tindrà com socis col·laboradors el club de Pau, a França, i les federacions espanyola i francesa de piragüisme, amb qui es repartirà la dotació econòmica i les tasques a realitzar, mentre que la Federació Portuguesa serà el client, ja que portarà els seus palistes i entrenadors a la Seu per adquirir coneixements en les disciplines olímpiques.
El projecte té dos objectius. D’una banda, la formació de tècnics i monitors d’aigües braves de nivell 1, cosa que suposarà que “tothom haurà de venir a la Seu a formar-se”, va destacar el lleidatà Lluís Rabaneda, vicepresident de la ICF i impulsor del projecte. L’altre objectiu “és que els portuguesos vindran a la Seu amb la seua gent per entrenar i formar-se en eslàlom i caiac cros”.
D’altra banda, el projecte es presenta avui (10.30) al Parc Olímpic del Segre, on està prevista també la primera reunió de tots els socis per definir els plans de treball i activar el projecte.
El Parc del Segre aspira a ser un centre d’excel·lència de la ICF
Aquest projecte Erasmus+ és un punt de partida d’un objectiu molt més gran i més ambiciós, que és que el Parc Olímpic del Segre es converteixi en un dels centres d’excel·lència de la Federació Internacional de Canoa (ICF), els anomenats HUB. Actualment només n’hi ha tres funcionant a tot el món, un a Columbus (Estats Units), de freestyle, un altre a Pattaya (Tailàndia) i un tercer a Hangzhou (Xina), aquests dos últims d’eslàlom i esprint.Per tal de crear aquests HUB, al qual també aspiraria Sort pel que fa al freestyle i al descens, la seu aspirant ha d’aportar un pressupost anual d’uns 75.000 euros, amb els quals sufragaria una part de les activitats, mentre que la resta i el salari de la persona que estaria al comandament anirien a càrrec de la ICF.