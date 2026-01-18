FUTBOL
El Barça vol allargar la seua ratxa a Anoeta
Flick demana que els joves “defensin els colors” i destaca l’actitud de l’equip
El Barça vol allargar avui la gran ratxa de resultats, que assoleix ja les 11 victòries consecutives, a la sempre complicada visita a la Reial Societat a Anoeta (21.00), feu en el qual els blaugranes van caure la passada temporada (1-0) després d’anys amb grans resultats allà.
Després de guanyar la Supercopa d’Espanya diumenge passat i passar de ronda a la Copa del Rei, el Barça vol evitar badades abans de la tornada de la Champions, ja que el triomf del Madrid ahir el deixa amb un només de punt d’avantatge en el liderat.
L’entrenador blaugrana, Hansi Flick, va deixar clar que “no estem guanyant els partits pels noms que hi ha a les samarretes, sinó per l’actitud i la mentalitat dels jugadors”, i va centrar una gran part del seu discurs en les possibles sortides de Ter Stegen i del jove Dro. Sobre el porter alemany va assenyalar que “és la seua decisió i acceptarem el que ell vulgui”, mentre que del del planter va dir que “no és el moment de parlar d’això”, però va deixar caure que en alguns casos “l’entorn els incita a marxar”.
Per aquest motiu, va voler enviar un missatge als joves de la Masia: “Som el Barça, un dels millors equips del món. Estem donant-los l’oportunitat de poder entrenar-se amb nosaltres i els fem també la confiança necessària. Si un vol jugar per al Barça, ha de donar-ho tot, al cent per cent. Aquests colors s’han de defensar. La resta de jugadors, no els vull”, va recalcar el tècnic.
El jove Dro, rumb al PSG de Luis Enrique
El del planter Dro Fernández firmarà, previsiblement, pel PSG en aquest mercat, després que el gallec decidís sortir del Barça per sorpresa, abonant la clàusula de rescissió de 6 milions d’euros.
Betis, Mallorca i Osasuna s’imposen
El Betis va guanyar (2-0) el Vila-real, tercer, i s’atansa a dos punts de la cinquena plaça de l’Espanyol. El Mallorca va batre per 3-2 un Athletic sense rumb, mentre que l’Osasuna va fer el mateix davant de l’Oviedo.