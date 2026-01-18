FUTBOL
Empat i gràcies
L’Atletic Lleida rescata un punt en un duel per la permanència davant del Castelló B gràcies a un altre penal parat per Pau Torres. Els de Gabri, que guanyaven al descans i van acabar amb un menys per l’expulsió de Moró, segueixen a sis punts de la salvació. Gabri. Reconeix que “l’empat no ens deixa satisfets, encara que veient la segona part hem de donar-lo per bo”
L’Atlètic Lleida va sumar el novè empat a la Lliga –el quart en els últims cinc partits– després d’una segona part boja en el duel que el va enfrontar al Castelló B, l’equip que marca la salvació, als mateixos sis punts d’uns lleidatans que, després d’anar-se’n guanyant per 0-1 al descans, van haver de donar per bo l’empat. Va ser així perquè la derrota hauria estat catastròfica i s’hagués produït si no fos pel penal parat per Pau Torres en el minut 74, després d’aturar-ne un altre diumenge passat. A més, Moró Sidibé va ser expulsat just després i els de Gabri van haver de fer un esforç extra per mantenir l’empat, que els deixa a cinc punts del play-out abans que es completi avui la jornada.
El duel es va revolucionar a la segona part, ja que els primers 45 minuts van ser de molt control, cosa que va derivar en poques ocasions. De fet, les úniques accions perilloses van ser per a l’Atlètic Lleida. La primera en el minut 5, quan Alya Camara, escorat, va encarar la porteria, però va definir el mà a mà al lateral de la xarxa. La segona arribada, al 25, va acabar en el 0-1 de Marc Vargas, que en el seu segon partit amb l’equip es va estrenar com a golejador, en una gran definició, picant la pilota per sobre del porter Torner des de fora de l’àrea per establir el 0-1.
Però el segon temps no podia començar pitjor per als interessos lleidatans. Als 50 segons, una triangulació local va acabar amb una passada de la mort que Montero va empènyer per fer l’1-1.
Sense reacció visitant, Miguelón va avisar en el 54 amb un mà a mà que va estavellar contra el cos de Pau Torres, i dos minuts més tard, una altra combinació calcada al gol anterior va acabar en el 2-1, aquesta vegada amb l’encert en la definició de Miguelón.
Després del gol, Gabri va sacsejar l’arbre amb un quàdruple canvi, incorporant els fitxatges Jaume Pascual, Antonio Cotán –que va debutar– i Carlos Cobo, que es van afegir a Aser Palacios, Borja López i Vargas, titulars. A més, Igor Irazu també va jugar, per la qual cosa el tècnic de Sallent va fer jugar les set incorporacions d’hivern.
Amb la urgència de veure’s amb l’aigua al coll, l’Atlètic Lleida es va llançar a l’atac i va trobar el premi del 2-2 en el minut 65. Bilal gairebé marca de gol olímpic i en el rebuig del porter Moró va definir de volea per empatar. Amb tot per decidir, Pau Torres va cometre un penal, però va esmenar l’error parant la pena màxima.
Tot i així, dos minuts després, Moró va ser expulsat per doble groga. Jugant amb deu homes, els últims minuts van ser un setge constant per part del filial castellonenc, que va tenir l’oportunitat de trencar la seua mala ratxa que ja arriba a vuit partits sense guanyar en el 86, amb un tret dins de l’àrea d’Alcira que Pau Torres va salvar sobre la línia amb una estirada felina, rescatant un punt que suposa molt poc a la classificació, però que hauria pogut ser encara molt pitjor.
El tècnic de l’Atlètic Lleida, Gabri García, va deixar clar que “l’empat no ens deixa satisfets”, encara que va reconèixer que, “per com ha anat la segona meitat, podem donar l’empat per bo, perquè Pau Torres ens ha tornat a ajudar a puntuar parant el penal”.
De fet, el tècnic de Sallent va lamentar que “hem fet un pas enrere en l’aspecte defensiu, perquè feia dies que no cometíem errors en defensa”.
“Avui hem tornat a encaixar tot just començar la segona part i ens han fet l’1-2 per desajustos defensius”, va afegir Gabri, que va reclamar que “hem d’aspirar a més i controlar millor els partits, perquè sumant d’un en un serà molt complicat”.
L’entrenador va focalitzar la crítica en la segona meitat, perquè va considerar que “a la primera part hem fet el que tocava i estàvem contents amb el 0-1 al descans, encara que ens ha faltat encert per generar més perill en accions que s’han donat”.
No obstant, l’entrenador va valorar que, després de l’1-2, “l’equip ha reaccionat i això és el més positiu, encara que amb l’expulsió ens ha tocat defensar l’empat.”
A més, va valorar positivament l’aportació dels nous fitxatges, després que tots tinguessin ahir minuts. “Els hem incorporat perquè creiem que ens faran ser millors. Acaben d’arribar i han d’anar coneixent l’equip, però estic content per com han vingut. Hem pogut fer canvis de garanties i això ho trobàvem a faltar”, va destacar el tècnic.