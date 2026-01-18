MOTOR
Esteve i Solé acaben el Dakar al podi de les seues categories
Jordi arriba a la meta per primer cop en camions amb victòria i Josep, segon
Els dos lleidatans que quedaven en competició al Dakar 2026, després de la retirada forçosa d’Isidre Esteve per accident, van completar ahir el raid més dur del món i ho van fer en el podi de les seues respectives categories. Jordi Esteve va finalitzar el seu primer Dakar al volant d’un camió i ho va fer al setzè lloc absolut i guanyant la seua categoria, mentre que Josep Solé va pujar al segon calaix de la seua cilindrada i va finalitzar el vint-i-tresè de la general en la seua primera participació en el Dakar Classic.
Després d’abandonar en les tres anteriors edicions, Esteve va aconseguir portar el seu DAF intacte fins a la meta de Yambu i fer-ho, a més, vorejant un altre dels reptes que s’havia proposat aquest any, entrar al Top 15. “Estem molt contents d’haver acabat, la veritat que encara no m’ho crec, suposo que quan tornem ho assimilarem tot”, va assenyalar Esteve, que ahir va perdre un lloc a la general al saltar-se un punt de pas per només cinc metres.
“Hem passat però no l’hem validat, ha estat un error nostre, però l’important és que gairebé hem entrat entre els 15 primers i hem guanyat la nostra categoria de T5-2, que és molt dura,” va afegir.
Solé, per la seua part, va acabar ahir al lloc 14 de l’etapa i va tancar la seua primera participació en el Dakar Classic amb un més que meritori vint-i-tresè lloc, pujant al segon calaix del podi de la seua categoria H3. “El que hem fet té molt mèrit, ens hem guanyat el respecte dels cent participants del Dakar Classic”, va assenyalar el lleidatà.
D’altra banda, el qatarià Nasser al-Attiyah va aconseguir el sisè triomf en cotxes, al davant de Joan Nani Roma, que va acabar segon a 9 minuts i 42 segons.
En motos, l’argentí Luciano Benavides va conquerir la prova per només dos segons sobre el nord-americà Ricky Brabec, la diferència més curta mai registrada.