Festival del Vila-sana en la tornada de Laura Pastor
Tornar amb gol i Florenza en marca sis
El Vila-sana es va regalar ahir una autèntica alifara a costa del Las Rozas (11-1) per mantenir-se tercer, a un punt del liderat. La golejada va tenir dos noms propis per a les de Lluís Rodero: Laura Pastor, que va tornar a l’equip després d’un any lesionada i ho va fer anotant un gol; i Aina Florenza, autora de sis dels onze gols. De fet, va obrir el marcador en el primer minut de joc i, davant d’un Las Rozas molt fluix a nivell defensiu, en va anotar cinc de consecutius, per passar del 5-0 al 9-0. El de l’honor va suposar el 10-1, abans que Salvanyà tanqués la golejada (11-1).