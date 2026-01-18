HOQUEI
Tornada a la realitat a Voltregà
El Pons Lleida veu frenat el seu bon moment al caure en un partit espès que els locals van resoldre al final. Els llistats, que van acabar sense Miguélez ni Ojeda, encadenen la quarta derrota fora
Després de dos victòries consecutives a casa per inaugurar l’any, el Pons Lleida va veure frenat ahir el seu bon moment al caure derrotat en la visita al Voltregà (4-2), que el supera a la taula i el fa caure al novè lloc. L’equip d’Osona es va imposar en un partit tens i sense gaire continuïtat en el qual sempre va portar la iniciativa en el marcador. Malgrat això, els lleidatans, que encadenen quatre derrotes fora, van aconseguir arribar a un final igualat amb el 2-2, però van perdre les forces en els minuts finals, en els quals no van poder participar ni Miguélez, per una bretxa al cap en els primers minuts, ni Ojeda, que es va retirar queixant-se del genoll en el tram final, encara que patinant sense ajuda.
La primera meitat va tenir molt poc a destacar, més enllà d’una doble blava al local Aleix Rodríguez i a Nico Ojeda, després que Miguélez hagués de deixar el matx per una bretxa al cap per un cop. El comptador de faltes pujava a cada equip, però no el d’ocasions i, en una de les poques abans del descans Rodríguez va establir l’1-0. Els d’Edu Amat van sortir més actius de vestidors i Moncusí va firmar la igualada (1-1). L’alegria va durar poc, perquè Armengol va tornar a posar davant els locals a 18 minuts del final (2-1). Al Pons li costava generar i va tenir la seua millor ocasió amb la directa per la desena falta local a 9.00 pel final. Ojeda la va aprofitar (2-2), però el Voltregà va tenir la seua oportunitat amb una altra directa pel mateix motiu tres minuts després. Tampoc no va fallar Teixidó (3-2) i, amb el Pons Lleida abocat, Rodríguez va sentenciar a segons del final (4-2).
L’Alpicat suma el primer punt fora de casa
El Lleidanet HC Alpicat va aconseguir ahir el seu primer punt fora de casa de la temporada en OK Plata després d’empatar (1-1) en la pista del Geieg, que va igualar el partit a sis minuts del final. Així, l’equip del Segrià, cuer, ha sumat els quatre punts que té a la taula en les dos últimes jornades.