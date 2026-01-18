HOQUEI
Victòria crucial
L’Alpicat tanca la primera volta guanyant el primer partit de la temporada després de remuntar un 0-2. Se situa a un punt de la zona de permanència
L’Alpicat va aconseguir ahir la primera victòria de la temporada al tombar el Bigues i Riells per 3-2, després de remuntar un 0-2 amb el qual va arrancar el segon temps. Un triomf de vital importància per a les jugadores que entrena Mats Zilken, que ara se situen a només un punt de la zona de permanència que marca el Las Rozas, que ahir va caure àmpliament golejat a Vila-sana (vegeu el desglossament). Després de dos empats davant de rivals directes (Mieres i Las Rozas), l’Alpicat estava obligat a sumar ahir la primera victòria per enganxar-se a la lluita per la salvació, i no va fallar, encara que va haver de patir fins al xiulet final.
Les locals van haver de remar a contracorrent ja des de l’inici, ja que Anglàs va aprofitar la primera ocasió clara per batre Candal, que deu minuts després salvava el seu equip d’encaixar el segon. A partir d’allà l’Alpicat va apujar línies i va tancar el seu rival, gaudint de tres claríssimes ocasions abans del descans. Dos es van estavellar als pals, en sengles llançaments d’Arantxa González i Lourdes Lampasona.
L’argentina va ser protagonista a l’últim minut de la primera meitat al forçar un penal que Pati Miret, que ha tornat després de retirar-se, no va aconseguir transformar.
De tornada dels vestidors, gerra d’aigua freda amb el segon gol barceloní als 50 segons, obra de nou d’Anglàs. Però l’Alpicat va reaccionar immediatament i Santo, deu segons més tard, retallava distàncies en una jugada d’habilitat.
Poc després, el pal es va aliar aquesta vegada amb les lleidatanes i va evitar el gol de Borràs, però l’Alpicat estava llançat i Lampasona firmava el 29 l’empat en jugada personal. Dos minuts més tard queia la desena falta del Bigues, i aquesta vegada Miret no desaprofitava la directa i situava per primera vegada el seu equip davant.
Quedaven gairebé vint minuts de partit, però l’Alpicat va saber resistir gràcies a l’actuació de Candal i als pals, per sumar un triomf vital que li permet avivar el somni de la permanència.