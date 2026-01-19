FUTBOL
L’AEM continua escalant
Treu un meritori punt en la visita al filial del Reial Madrid amb un gol de Sílvia Peñalver a la sortida d’un córner. Les lleidatanes empaten a punts amb Cacereño, que estableix la salvació amb 14
El futbol no entén de luxes ni poder i, per molta opulència que atresori la Ciudad Deportiva del Reial Madrid, l’AEM va aconseguir plantar cara al filial del conjunt madridista. Les lleidatanes van saltar al terreny de joc sense complexos i van materialitzar un valuós empat (1-1) que no els permet sortir del descens, però les manté invictes des que Rubén López va agafar les regnes de l’equip i en línia ascendent. El tècnic barceloní ha confeccionat un equip estireganyós i efectiu que, a través de la pilota aturada, és tot un malson per als rivals.
Precisament, de córner va arribar el gol de les del Segrià, que des que van tornar de l’aturada nadalenca han marcat els seus tres gols a través, precisament, de córners.
L’AEM va mostrar una versió camaleònica, capaç d’atacar quan va tenir l’oportunitat i de defensar quan la situació ho requeria. Es va avançar amb un gol de Sílvia Peñalver, però un golàs de Naiara Sanmartín, màxima golejadora de la categoria amb 13 gols, va frustrar el conjunt lleidatà. L’AEM va lluitar fins al final i va sumar un significatiu empat per superar el Betis a la taula i escalar fins a l’onzena posició, amb 14 punts, els mateixos que el Cacereño, que marca la salvació.
Sense acovardir-se per les descomunals instal·lacions del Reial Madrid, l’AEM va saltar al terreny de joc com un tro. Amb les mateixes jugadores que la jornada passada contra el Barça B, Rubén López va apostar per una proposta valenta, anant a buscar a dalt el rival. La pressió aemista, amb Cintia i Evelyn com a puntes de llança, va fer passar molts conflictes a un Madrid que a punt va estar d’emportar-se un ensurt a la sortida de pilota.
La portera blanca, Téllez, no trobava sortida i el filial era incapaç de sortir del seu camp. Tant rondar la porteria, l’AEM es va trobar un córner al minut 12 i, de nou, va tornar a passar la màgia. Evelyn va centrar al primer pal i Peñalver va rematar creuat, impossible per a una Téllez que va veure com les lleidatanes s’avançaven en el marcador (0-1). Semblava un déjà-vu, però la pilota aturada va ser crucial una vegada més.
Després del gol lleidatà, el Madrid va reaccionar. Un minut després del gol, Folgado es va trobar amb un mal rebuig de Lucía Alba, però la portera lleonesa va reaccionar i va salvar el seu equip. Això també podria començar a considerar-se un ‘déjà vu’. Tot i així, poc va durar l’avantatge lleidatà, ja que al minut 20 va aparèixer Naiara i amb una puntada creuada des de la frontal de l’àrea va igualar el xoc (1-1). Imparable per a una Lucía Alba que es va estirar sense sort. Després de l’empat, l’AEM va passar pels seus pitjors minuts sobre la gespa. El Madrid no atacava amb perill, però va tancar el conjunt lleidatà al seu propi camp i insistia en atac. Amb el transcurs dels minuts, la pressió local va cedir i l’AEM va poder sortir a respirar. Ho va fer mitjançant ràpids contraatacs comandats per Evelyn, tot i que en cap moment no van posar en un compromís el rival, que va firmar de bon grat l’empat al descans (1-1).
A la represa, el partit, així com el clima, es va refredar. Els vents gèlids de la Sierra van baixar fins a Valdebebas i es van apoderar d’un duel al qual li costava de reprendre la marxa. En els compassos inicials, el Madrid pressionava, però la traça del darrere lleidatà i les males decisions de la davantera blanca van frustrar els atacs d’un equip local que no es va entonar fins passat el minut 60. Al 67, un error de Vero en el rebuig va propiciar el contraatac local. Bea Vélez va donar la passada de la mort a Toko, però Laura Blasco va anar a terra in extremis per evitar el gol del Madrid. Se salvava el conjunt lleidatà.
Amb la igualada, els tècnics Rubén López i David Fernández van moure la banqueta. Per part de l’AEM van entrar la nova incorporació Alba De la Fuente, que va debutar, i Honoka; i per part del Madrid, Erika Del Pino, Zuazo i Candela. El pols va caure a favor del tècnic lleidatà, que va aconseguir imprimir una última escomesa al seu equip i, encara que no va poder obtenir la victòria, l’AEM va tornar de Madrid amb la convicció que, una setmana més, s’ha fet un pas endavant en la baralla per sortir el descens (1-1).