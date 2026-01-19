BÀSQUET
Pas de gegant cap a la salvació
El Cadí guanya el cuer i se situa a dos victòries del descens. El partit es trasllada a un altre pavelló per les pluges
El Cadí La Seu va aconseguir ahir una soferta victòria (73-79) a la pista de l’Spar Gran Canària, cuer de la categoria, que suposa un pas de gegant per a la salvació, ja que enfonsa el quadre canari, que deixa ara a quatre triomfs, i se situa dos per sobre de la zona de descens després de perdre la resta de rivals directes.
El partit va arrancar condicionat per l’horari, ja que va haver de ser traslladat a la pista annexa del Gran Canària Arena a l’haver-hi goteres al pavelló de La Paterna per les pluges, amb la qual cosa va arrancar amb dos hores i quart de retard. Les canàries es van adaptar millor al canvi d’escenari i van prendre la iniciativa des de l’inici amb un parcial de sortida de 9-2 que va obligar Isaac Fernández a demanar un temps mort complert només el minut 2.
Les instruccions no van calar i el Gran Canària va continuar ampliant l’avantatge fins a arribar a la desena de punts (16-6), una situació que va fer reaccionar el Cadí, que amb una cistella de Hollingshed i un triple d’Aguilar va retallar distàncies (16-11) i va obligar el nou tècnic local, Pablo Melo, a parar el partit. Un triple de N’Diaye semblava trencar la ratxa urgellenca, però no va ser així perquè Raventós va prendre el comandament i amb cinc punts seguits va contribuir a allargar el parcial fins a un 3-14 que posava per primera vegada davant les lleidatanes (19-20), si bé el quart es va tancar amb el Gran Canària dos amunt (22-20).
El segon període ja va ser una altra història. El Cadí va entrar millor, va defensar amb més intensitat i va afinar la punteria per portar gairebé sempre la iniciativa. En l’equador del quart ja dominava per vuit punts (27-35), que es van quedar en cinc al descans (38-43). Tornant dels vestidors el Cadí va donar un cop amb un parcial de sortida de 0-8, amb cistella de Gervasini i triples de Palma i Hollingshed que establia la màxima renda, tretze punts (38-51). Melo va haver de parar el temps, però el seu equip no va reaccionar fins al tram final, quan va tornar el parcial i se situava a 5 punts (53-58) abans de l’últim assalt.
El Gran Canària va sortir més decidit i poc a poc va retallar fins a capgirar el marcador (63-62) faltant cinc minuts. Però de nou va aparèixer Raventós i Aguilar per liderar l’equip, que en els últims minuts va firmar un parcial de 2-11 que va acabar certificant una victòria que val gairebé mitja permanència.
“El triomf ens permet obrir una mica de marge”
Isaac Fernández va destacar el bon joc desplegat pel seu equip, malgrat que va lamentar el sofriment final. “Hem fet un partit molt complet entre el final del tercer quart i el principi de l’últim, però quan millor estàvem jugant i semblava que el partit es podia trencar, ens hem desactivat una mica, cosa que ja ens ha passat altres vegades, i elles han entrat en el partit. Hem hagut d’arribar a un final per a mi massa estret per com havia anat fins aquell moment a nivell de sensacions”, va afirmar l’entrenador del Cadí, que va reconèixer que la victòria “és molt important, ja que és la segona seguida que ens permet obrir una mica de marge”.