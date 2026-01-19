FUTBOL
Resistència triomfal: El Mollerussa surt del descens al sumar tres punts d’or davant del Manresa
Millor en les dos àrees i amb un Pepo clau a la porteria, va fer valer els dos gols abans del 25’
Ningú va marxar del Municipal de Mollerussa sense haver-se deixat unes quantes calories al recinte. Els que van trepitjar la gespa, evidentment, però també els que ho van patir des de la grada. El conjunt del Pla d’Urgell va treure un triomf (2-1) de resistència i urpes davant d’un Manresa que, malgrat la derrota, segueix en llocs de play-off, a l’anotar dos gols ràpids entre el minut 21 i el 25, per després aguantar la renda. Va arribar el 2-1, però no l’empat. Els de Manel Cazorla partien com a cuers i es van autoregalar tres punts d’or per arrancar la segona volta fora del descens. L’arribada del tècnic ha canviat la imatge i els números del club, que sumen 7 dels últims 12 punts en joc. Això sí, ningú regala res en aquesta categoria. Va quedar demostrat. Va avisar aviat el Manresa amb una canonada llunyana d’Ayoub que va obligar Pepo a protagonitzar la primera parada d’un dia atrafegat. El domini visitant va ser clar, però l’eficàcia es vestia de local. Primer va avisar Guillén Porta després d’una bona acció de Scuri, i poc després va arribar el cop. Scuri, incansable, va robar gairebé en línia de fons, es va inventar una centrada tensa i Óscar Dueso, amb un cop de taló de davanter amb recursos, va encendre el Municipal en el minut 21 (1-0). Sense temps per digerir-ho, va arribar el segon. Nova pressió alta, robatori de Guillén Porta, desdoblament de Franki per l’esquerra i definició seca, potent i inapel·lable (2-0). Tot en quatre minuts. El Manresa va retallar ràpid després d’un córner, una primera rematada de Matheus i l’aparició d’Aleix Díaz caçant una pilota morta a l’àrea (2-1). S’acostava el sofriment. Sobretot, veient que a cada acció a pilota aturada el conjunt del Bages, gairebé sempre mitjançant Matheus, generava perill. Va poder sentenciar el Molle amb un cop de cap de Dueso que es va estavellar al travesser. La segona part va ser gairebé un monòleg del Manresa a la recerca de l’empat. Centrades, córners, segones jugades... I va aparèixer Pepo per firmar una actuació per emmarcar: triple intervenció en el minut 57, gran parada a una rematada d’Iglesias i seguretat a cada acció visitant. El mateix Matheus, omnipresent, va estavellar una rematada al pal i Momoh va tenir l’empat, però la pilota no va voler entrar. Els canvis, amb menció especial per al debut aquesta temporada de Jordi Ars al superar la seua lesió, van empènyer al partit a una anada i tornada frenètica, però la jornada, ennuvolada, va somriure al Mollerussa. Fins al xiulet final, després d’un xut desviat de Munells, va ser un exercici de resistència i tensió per part local. Després dels tres xiulets de l’àrbitre l’oxigen, l’esperança i la festa es van apoderar del Municipal. Diumenge, contra l’Hospitalet, seguirà el camí, però aquesta vegada, amb menys pedres a la motxilla.
Manel Cazorla: “No hi som per treure pit, hi som per patir”
Manel Cazorla, tècnic del Mollerussa, es va mostrar satisfet per la soferta victòria d’ahir i va destacar que “hem defensat amb l’ànima i hem estat contundents. En aquests moments cal patir per sumar de tres en tres”. Encara que va reconèixer que el seu equip va concedir massa córners i faltes, va elogiar el compromís dels seus jugadors: “No hi som per treure pit, hi som per patir i competir. Aquest Mollerussa ha de defensar cada acció com si fos l’última.” Així mateix, Cazorla va admetre també que “ens faltarien 10 punts per poder jugar amb alegria i menys ansietat”.