FUTBOL
El VAR noqueja el Barça
L’equip de Flick firma un gran partit però cau a Anoeta després de cinc pals i dos gols anul·lats amb polèmica. El Madrid queda a només un punt
El FC Barcelona va encaixar ahir una frustrant i polèmica derrota (2-1) contra la Reial Societat, per veure frenada la ratxa que lluïa d’onze victòries seguides, la qual cosa provoca que el Madrid s’atansi a tan sols un punt dels blaugranes. Els de Hansi Flick van tornar a entrepussar a Sant Sebastià com la passada temporada, encara que la seua actuació no va merèixer ni de bon tros la derrota. El Barça, liderat per Lamine Yamal, va assetjar la meta d’un gran Alex Remiro i va topar fins a cinc vegades amb el pal, després de patir dos gols anul·lats de forma polèmica pel VAR, que no va intervenir en l’1-0 de la Reial Societat, en el qual hi va haver una falta prèvia molt similar a la que va provocar l’anul·lació d’un dels gols blaugrana. Tanmateix, quan Marcus Rashford va aconseguir l’anhelat empat, ja al segon temps, que va igualar l’1-0 d’Oyarzabal, Guedes va respondre al minut amb el 2-1. Els intents del Barça van morir a la vora per veure com el Madrid s’atansa a la taula.
El Barça va deixar una gran primera meitat, molt ritme en atac, però la mala fortuna i la precisió del VAR van evitar més d’un gol dels visitants. Com es podia esperar, el partit va ser bonic i d’anada i tornada, amb un primer gol anul·lat als locals encara que en clar fora de joc. Encara en el minut inicial, Pedri la va tenir molt clara després d’una jugada d’un Lamine Yamal que va recuperar la seua versió més protagonista.
Poc després va arribar el primer dels tres gols anul·lats al Barça pel VAR, de Fermín, per una falta rigorosa de Dani Olmo a Take Kubo. Els de Flick van pressionar i van moure amb velocitat la pilota, i De Jong va veure també porta però en fora de joc, molt més clar que el que va impedir que pugés el gol de Lamine, que va ser invalidat per un mil·límetre. Molt treball per al VAR, que se’n va desentendre per complet quan Oyarzabal va fer l’1-0 passada la mitja hora, després que en el robatori de la Reial Societat hi hagués una falta molt similar a la que va invalidar un gol blaugrana.
Després de molt treball i quatre pals, va empatar Rashford a centrada de Lamine (1-1), però a la jugada següent Guedes va marcar el 2-1 definitiu. El Barça va remar, Koundé va tenir un altre pal, però ahir va ser impossible.
Hansi Flick i De Jong exploten contra el col·legiat
En l’entrevista a peu de camp, Frenkie De Jong va explotar contra l’àrbitre del partit, Gil Manzano, no per les seues decisions, si no perquè va criticar que “no pots ni parlar amb ell, et mira com si fos més que tu. És molt frustrant”. Posteriorment, Hansi Flick va donar plenament la raó al seu futbolista i es va animar amb un “bon treball” en castellà quan li van preguntar pel gol anul·lat a Lamine per un mil·límetre, com ja va passar l’any passat a Anoeta amb Lewandowski.