FUTBOL
L’Atlètic Lleida destitueix Gabri per la mala situació de l’equip, penúltim de Segona RFEF
El de Sallent abandona l’entitat després d’una temporada i mitja al càrrec
Gabri García ja no és l’entrenador de l’Atlètic Lleida. La directiva i l’àrea esportiva del club van prendre la decisió a última hora d’ahir, a conseqüència dels pèssims resultats de lliga que han deixat el conjunt de Cappont en la penúltima posició de la taula amb 15 punts, a vuit de la salvació directa, després d’encadenar vuit jornades sense guanyar. La seua última victòria va ser el 15 de novembre contra l’Andratx (3-2).
La destitució del tècnic de Sallent de Llobregat arriba després que la institució lleidatana el ratifiqués en el càrrec abans del duel davant del Sant Andreu, el passat 13 de desembre. Un mes després, i veient que la situació s’ha agreujat, el club ha decidit prescindir dels seus serveis. “Cal donar un nou impuls a la banqueta amb l’objectiu de revertir la situació en el tram decisiu de la temporada”, va assenyalar el club en el comunicat de comiat.
Així mateix, va apuntar que la mala situació de l’equip no respon al treball del cos tècnic, sinó que és el cúmul de moltes circumstàncies. “El fet de ser un equip nou a la categoria, la plaga de lesions soferta durant la primera volta, la càrrega física de les eliminatòries de Copa Federació i Copa del Rei davant de l’Espanyol, així com circumstàncies secundàries, han condicionat el rendiment de l’equip”, va afegir l’Atlètic Lleida.
Amb aquesta decisió, Gabri diu adeu a l’Atlètic Lleida després de 61 partits a càrrec del primer equip. El tècnic barceloní va arribar al Ramon Farrús el juliol del 2024, procedent del Guangxi Pingguo xinès, i en la seua primera temporada va aconseguir deixar l’equip lleidatà en segona posició del grup 5 de Tercera RFEF i el va ficar en el play-off d’ascens, en què el Badalona el va eliminar de bon començament (3-2).
Tanmateix, després que l’Atlètic Lleida comprés la plaça que va deixar vacant el Lleida pel seu descens administratiu de Segona RFEF, Gabri García va ser l’elegit per liderar el nou projecte a la quarta categoria, que de moment continua sense aixecar el vol.
L’Atlètic Lleida va mostrar el seu agraïment a Gabri per “la seua implicació i professionalitat” i li va desitjar “molta sort” en el futur. Així mateix, va anunciar que aviat revelarà el tècnic que es farà càrrec de l’equip fins a final de temporada.