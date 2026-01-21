FUTBOL
El Barça, obligat a guanyar a Praga sense Lamine Yamal
Busca superar l’Slavia per esgotar les opcions de passar directe a vuitens
El FC Barcelona visita avui l’Slavia Praga a l’Eden Arena (21.00) en la setena i penúltima jornada de la Fase Lliga de la Lliga de Campions, en un duel clau per a les aspiracions blaugrana d’acabar entre els vuit primers classificats i evitar l’encreuament previ als vuitens de final.
El conjunt de Hansi Flick arriba a Praga després d’aconseguir el seu primer triomf europeu en tres jornades, a l’imposar-se a l’Eintracht Frankfurt (2-1) en l’estrena europea del nou Spotify Camp Nou, i ocupa la quinzena posició amb 10 punts. Davant hi haurà un Slavia Praga que és 33è, amb només tres punts després de sis jornades i que encara no coneix la victòria en aquesta edició del torneig.
El Barça afronta el partit amb baixes importants. Lamine Yamal no està disponible per sanció, mentre que Ferran Torres es perd el partit per una lesió al múscul semimembranós de la cama dreta, mentre que Cancelo no podrà jugar fins que no hagi acabat la fase de Lliga. Tampoc no va viatjar Marc-André ter Stegen, ja que ahir es va formalitzar la seua cessió al Girona (vegeu el desglossament). La millor notícia per a Flick és la recuperació de Raphinha, ja amb l’alta mèdica després de perdre’s l’últim partit de lliga, així com el bon estat de Pedri, que estarà disponible malgrat la dura entrada que va rebre diumenge a Anoeta de Carlos Soler.
El tècnic del Barcelona, Hansi Flick, va recalcar a la prèvia la transcendència del partit i va explicar que l’equip va decidir viatjar amb temps per entrenar-se a l’Eden Arena i adaptar-se a les baixes temperatures. “Vam preferir venir abans per acostumar-nos al fred. La part positiva és que haurem de córrer per entrar en calor”, va fer broma el tècnic alemany, amb referència als fins a -5 graus previstos per al partit. Malgrat la mala classificació de l’Slavia, Flick va avisar de la dificultat del duel i de l’exigència de la competició. “La Champions t’obliga a jugar a un nivell molt alt. És un equip que defensa bé, que vol atacar i que és perillós en les transicions”, va analitzar, abans d’insistir en l’objectiu del seu equip: “Queden dos partits i hem d’aconseguir els sis punts. Al Barça la meta sempre és guanyar aquests títols i classificar-nos directament per a vuitens ens ajudaria”, va expressar.
Ter Stegen marxa cedit al Girona
El porter alemany del Barça, Marc-André ter Stegen, va ser ahir anunciat com a nou futbolista del Girona, una vegada formalitzada la cessió des del Barça fins al 30 de juny.
“Amb competència dones més i això és bo”
Alejandro Balde va comparèixer abans del duel contra l’Slavia i va valorar positivament l’arribada de Cancelo. “És un gran jugador i ajudarà els joves. Amb competència sempre dones més, i això és bo”, va remarcar.
Reunió per reobrir la grada d’animació
El Barça va començar un procés de diàleg amb representants dels grups d’animació amb l’objectiu de construir la nova grada d’animació. Segons informa el club, la reunió es va fer en un clima “positiu” i el Gol 1957 “serà una realitat” després de la Fase 1C.