El Madrid posa un peu a vuitens amb una golejada
El Reial Madrid es va imposar ahir amb autoritat al Mònaco (6-1) gràcies al doblet de Mbappé i els gols de Mastantuono, Vinícius, Bellingham i un en pròpia porta de Kehrer, en un partit que serveix al conjunt blanc per encarrilar la presència als vuitens de final de la competició, amb 15 punts a falta d’una jornada per disputar, a més de reconciliar-se amb el Bernabéu després de la xiulada de dissabte.
L’únic equip amb accés assegurat a vuitens és l’Arsenal, que va vèncer ahir l’Inter (1-3) i suma tots els punts en joc (21), mentre que el Manchester City, contra el Bodo/Glimt (3-1) i el PSG, contra l’Sporting CP (2-1), van encaixar sorprenents derrotes.