FUTBOL
El davanter Quim Utgés, vuitè fitxatge
Cedit del Sabadell, amb el qual ha jugat a Primera RFEF
L’Atlètic Lleida no cessa en la seua recerca de reforçar la plantilla per aconseguir la salvació i ahir va anunciar la incorporació del jove davanter Quim Utgés, que arriba a préstec del Sabadell fins a final de temporada.
Utgés suposa el vuitè fitxatge de l’Atlètic Lleida en el present mercat d’hivern, i la seua arribada comportarà una altra baixa federativa (amb tota seguretat la de Lamine Diaby), ja que l’equip lleidatà està al límit de fitxes. El jove futbolista barceloní, de 20 anys, s’unirà a la plantilla de Jordi López després de disputar 50 minuts distribuïts en vuit partits a Primera RFEF amb el conjunt arlequinat, tots des de la banqueta, malgrat que fins i tot ha marcat un gol, en un triomf per 1-5 contra l’Hèrcules.
El davanter va tornar al Sabadell el curs passat després d’un pas per la base del València per acabar la seua etapa de juvenil. Així, en l’última campanya va ser protagonista al Sabadell B de Tercera RFEF, amb el qual va anotar 10 gols, i la seua única aparició amb el primer equip va ser a la Copa Catalunya davant del Lleida CF (1-2). En aquesta campanya, es trobava plenament en dinàmica del primer equip, però surt cedit a la recerca de més minuts.
Amb el seu fitxatge, l’Atlètic Lleida ja ha reforçat totes les línies, a excepció de la porteria, aquest hivern. A més del recent canvi d’entrenador, han arribat els laterals Carlos Cobo, Aser Palacios i Marc Vargas, els centrals Borja López i Igor Irazu, el centrecampista Antonio Cotán i l’extrem Jaume Pascual. Els fitxatges han comportat les baixes d’Achraf Boumenjal, Nico Magno, Joanet, Gio Navarro, Bolado, Santana i la imminent de Lamine.