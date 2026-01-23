Gerard Encuentra: "Qui controli millor els nervis, tindrà més opcions"
L’entrenador de l’Hiopos Lleida rebaixa la pressió del duel davant d’un San Pablo Burgos que "ara és millor que nosaltres"
L’entrenador de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va comparèixer en la prèvia del duel davant del San Pablo Burgos rebaixant la pressió del partit, davant del rival que marca l’el descens, i amb un missatge contundent: “El rival arriba en un molt bon moment i, no passa res per dir-lo, però actualment ells són millors que nosaltres”.
De fet, va advertir que "nosaltres vam arribar justos al partit, com en les últimes setmanes, i ja hem tingut experiències en aquest tipus de partits aquí, com Coruña o Girona l’any passat, en els que he après que té moltes més opcions de guanyar qui controli millor els nervis. Així que hem d’estar tots tranquils, començant per mi" i estenent el missatge als jugadors i a l’afició.
Encuentra va demanar de recuperar un Barris Nord que empenyi sense generar “run-run” quan arriben els errors, ja que aquest nerviosisme, segons va explicar, s’encomana a la pista i penalitza el rendiment de l’equip. "El dia del Saragossa, en el primer quart perdem set pilotes. No els hem de perdre, però en part del pavelló es comença a sentir un run-run i això abans no passava. Tots hem de controlar els nervis, perquè si la grada es posa nerviosa, es transmet al jugador," va afegir.
"Hem de ser conscients que el partit és molt complicat, que ells estan millor, però que si guanyem ens dona una empenta molt important", va explicar el tècnic, ja que una victòria deixaria el descens cinc victòries per sota. “Cal jugar els 40 minuts, estar tranquils i centrats en el que depèn de nosaltres”, va sentenciar.
Encuentra va recordar els reforços recents del conjunt burgalès, Ethan Happ i August Lima, que els han donat més registres i presència física, i va subratllar que el rival és "l’equip amb més ritme de la competició". Per això, va assenyalar com a prioritats reduir les pèrdues de pilota, realitzar un bon balanç defensiu, ser sòlids l’un contra un i controlar el rebot defensiu per evitar segones oportunitats.