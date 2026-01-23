FUTBOL
Les eleccions del Barça seran el 15 de març
Víctor Font, Xavi Vilajoana i Marc Ciria confirmen que competiran amb Laporta
Les eleccions a la presidència del Barcelona se celebraran diumenge vinent 15 de març, segons va anunciar ahir l’entitat catalana. La data dels comicis va ser decidida en la reunió ordinària de la junta directiva del club blaugrana que presideix Joan Laporta, que es presentarà a la reelecció. Segons marquen els estatuts, el club havia de fixar la data de les eleccions entre el 15 de març i el 15 de juny. D’aquesta forma, la directiva blaugrana es va decidir per la primera data hàbil del calendari. La votació se celebrarà coincidint amb el cap de setmana en què el primer equip de futbol rep la visita del Sevilla, en el partit de la jornada 28 de LaLiga EA Sports, del qual encara es desconeix la data i l’hora. El club va comunicar que en els propers dies, i segons els terminis establerts pels estatuts, es publicarà la convocatòria dels comicis, que inclourà el calendari i tots els detalls del procés electoral. A més, en un vídeo publicat als canals oficials del club, Laporta va defensar l’elecció del 15 de març com “la data més adequada per al funcionament ordinari del club, tant a nivell institucional com sobretot esportiu”, i es va mostrar convençut que les eleccions seran “modèliques” i comptaran amb “una gran participació”.
Als seus 63 anys, l’advocat barceloní aspira a repetir la victòria que va aconseguir l’any 2021 amb un 54,28% dels vots. Abans, ja va governar l’entitat entre els anys 2003 i 2010, mentre que el 2015 va perdre els comicis que va guanyar Josep Maria Bartomeu.
A més de Laporta, ja han mostrat la intenció de presentar-se als comicis Víctor Font, líder del grup Nosaltres i que en les eleccions de l’any 2021 va aconseguir a prop d’un 30% de suports, l’exdirectiu Xavier Vilajoana, que no va superar el tall mínim de firmes en els últims comicis, i el financer Marc Ciria, que recentment va presentar la plataforma Moviment 42. Joan Camprubí, líder del grup de socis Som un Clam, encara no ha anunciat si liderarà una precandidatura.
Primeres reaccions
L’anunci de la convocatòria va activar les primeres reaccions públiques d’alguns aspirants, entre les quals la del precandidat Xavier Vilajoana, que es va declarar preparat per al procés, i la de la plataforma Nosaltres, impulsada per Víctor Font, que va anunciar una pròxima compareixença pública. En un comunicat, Vilajoana va afirmar que fa “temps que tant ell com el seu equip treballen per quan arribi el moment” i va subratllar que estan “preparats” per afrontar el procés electoral.
Pedri estarà un mes de baixa per lesió muscular
El centrecampista del FC Barcelona Pedro González Pedri estarà un mes de baixa per una lesió muscular al bíceps femoral de la cama dreta, segons va anunciar ahir el club blaugrana. L’internacional espanyol es va retirar lesionat al minut 61 del partit de la Lliga de Campions que va enfrontar dimecres a la nit l’Slavia de Praga i el Barça, i es va sotmetre a proves mèdiques ahir al matí.Així doncs, Pedri es perdrà els partits contra l’Oviedo (25 de gener), el Copenhaguen (28 de gener) a la Lliga de Campions, l’Elx (31 de gener), l’Albacete a la Copa del Rei (3 de febrer), el Mallorca (7 de febrer) i el Girona (cap de setmana del 14 i 15 de febrer).D’aquesta manera, l’entrenador Hansi Flick haurà d’afrontar el partit de l’última jornada de la fase lliga de la Lliga de Campions sense els seus dos centrecampistes titulars, ja que el neerlandès Frenkie de Jong serà baixa per sanció.Flick s’ha vist obligat a prescindir simultàniament de tots dos en els compromisos de LaLiga davant d’Athletic i Alabès, i en el duel coper amb el Racing. Malgrat aquestes absències, el conjunt blaugrana va resoldre els tres partits amb victòria. El tècnic alemany va optar per solucions diferents segons el context. Davant l’Athletic, saldat amb un contundent 4-0, Flick va apostar per una combinació formada per Eric Garcia, Dani Olmo i Fermín López. En canvi, tant contra l’Alabès (3-1) com contra el Racing a la Copa del Rei (0-2), l’entrenador es va decantar pel doble pivot integrat per Casadó i Bernal.