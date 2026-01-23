FUTBOL
Possible jornada en dimecres per a Lleida i Mollerussa
Ambdós a casa conta Grama i Vic. Per un partit de la selecció amateur catalana
La jornada 20 de Tercera RFEF, prevista per al cap de setmana del 31 gener i 1 de febrer, podria veure modificades les seues dates i obligar que tant Lleida com Mollerussa juguin els seus partits, tots dos a casa davant de FE Grama i Vic, el dimecres 4 de febrer i no el diumenge 1, el dia previst per als dos duels.
La decisió final es coneixerà avui, però aquest possible canvi naix de la disputa del partit de la Copa de les Regions entre Catalunya i Aragó dijous vinent (dia 29). Per això, la Federació Catalana va emetre una circular en la qual autoritzava els clubs amb jugadors convocats –ja siguin locals o visitants– a demanar l’ajornament dels seus partits del cap de setmana per al dimecres següent.
En el cas del Lleida CF –que no aporta jugadors a la llista–, no té capacitat de decisió, però espera la resposta de la Grama, que en tindrà quatre de convocats. Per la seua part, el Mollerussa estava valorant la situació perquè Guillem Porta i previsiblement Óscar Dueso seran cridats, encara que tot pot canviar segons el que decideixi el Vic, que també aporta jugadors a la llista de la selecció amateur i de forma paral·lela podria demanar l’ajornament.
En tot cas, els clubs implicats tenien de termini fins avui a la tarda per informar la Federació de la seua decisió, amb la qual cosa es coneixerà si el Camp d’Esports i el Municipal de Mollerussa podran viure els partits dels seus equips diumenge o dimecres, l’opció menys desitjada per les dos entitats.
Aleix Ruiz, a l’equip del Pla, i Cortés espera un partit dur
El Mollerussa va anunciar ahir l’arribada d’un nou reforç per a la seua defensa. Es tracta del central tarragoní Aleix Ruiz, que s’incorpora a l’equip del Pla d’Urgell com el sisè fitxatge del mercat hivernal, procedent del Guijuelo, del grup 8 de Tercera RFEF.Per la seua part, l’entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés, va explicar que aquesta setmana ha estat “de retorn a la normalitat” després del comiat d’Òscar Rubio i el partit entre setmana a Vilassar de Mar. El de Balaguer va dir que espera “un partit de duels i no cometre errors greus” a Tona, mentre que va reiterar que l’objectiu de la temporada “és arribar al final amb opcions de salvar-se depenent de nosaltres”. A més, va dir que Toni Vicente és “un fitxatge de luxe”.