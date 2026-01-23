FUTBOL
Rubén López: “La plantilla està molt convençuda”
L’AEM afronta demà un exigent desplaçament a Vila-real amb la confiança reforçada. Després d’acumular quatre partits sense perdre des de la seua arribada, el tècnic de les lleidatanes, Rubén López, veu una plantilla “molt convençuda de la idea, que té clar l’objectiu i que aquest és el camí”. Per a l’entrenador, la clau està en l’actitud i la convicció del grup. “L’equip porta fins a les últimes conseqüències la nostra idea i el pla de partit. Això és el que més em motiva: les ganes i l’ambició que tenen, tant que de vegades fins i tot hem de frenar-les”, va explicar l’entrenador, que ha aconseguit que l’AEM estigui empatat a punts amb la permanència, que marca el Cacereño.
Per això, va recalcar que, malgrat la bona dinàmica, “l’objectiu és la salvació i no podem sortir d’aquí”. Tanmateix, més enllà dels punts, el barceloní va destacar que el més important és “mantenir aquest nivell d’intensitat i exigència, no parlo de resultats, sinó de sensacions”. “Si ho aconseguim, s’aconseguirà l’objectiu”, va sentenciar.
Abans del segon desplaçament consecutiu, després d’empatar davant del Reial Madrid B, Rubén López no va amagar el respecte pel Vila-real, el quart classificat, però es va mostrar convençut de les possibilitats del seu equip. “És un molt bon rival, amb grans jugadores i molta facilitat per fer gol, però estic convençut que podem guanyar”, va assegurar.
El tècnic va destacar el potencial de l’equip castellonenc, especialment en atac i les transicions, malgrat que també la seua solidesa defensiva, que obligarà l’AEM a jugar “amb paciència, trobant espais, però sense assumir riscos innecessaris”.