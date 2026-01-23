FUTBOL
Sergi Solans, de Corbins, a la MLS, on juga Messi
Fitxa pel Real Salt Lake, després d’una exitosa campanya a la Universitat
La Major League Soccer tindrà, a partir d’aquesta temporada, un nou representant lleidatà: el davanter de Corbins Sergi Solans, que formarà part del Real Salt Lake fins al 2027, amb opció a dos anys més, després que Bojan Krkic i Jordi Quintillà ja juguessin l’esmentada competició en el passat.
El lleidatà, de 22 anys, completa així la seua progressió en el futbol nord-americà, amb un contracte en una lliga amb creixent seguiment després de l’arribada de Messi a l’Inter Miami el 2023 i a l’avantsala que el Mundial es disputi allà a l’estiu.
Solans, format a el FiF Lleida, el Lleida Esportiu i l’Atlètic Segre, va començar la seua aventura americana el gener del 2024, quan va deixar el filial del Girona –després d’arribar al club en edat juvenil–, per recalar a la universitat d’Oregon.
El seu bon paper allà va provocar que, fa tot just 12 mesos, fos draftejat en primera ronda pel Real Salt Lake, però ell va optar per jugar un any més a la Universitat, en aquest cas als UCLA Bruins de Los Angeles. Allà va arribar la seua explosió definitiva, amb 16 gols anotats amb l’equip de Los Angeles, que es va proclamar campió del torneig Big Ten, en el qual Solans va ser nomenat com a jugador més destacat. Així, la franquícia de Utah, que tenia els seus drets després del draft, li va oferir un contracte per a la MLS i el lleidatà ja forma part de l’equip, que es troba de pretemporada a Portugal, per preparar una campanya que arranca al febrer.
En declaracions a SEGRE, Solans es va mostrar molt feliç per l’oportunitat de “convertir-me en un futbolista professional, perquè és el meu somni des de petit”. “Molta gent no valora la MLS, però és una Primera divisió i valoro molt haver arribat aquí; pocs ho fan. Soc un privilegiat, i vull aprofitar-ho”, va destacar. De fet, va apuntar que “vinc dels vuit millors mesos de la meua vida als UCLA, en tema esportiu i acadèmic”. “L’any passat Salt Lake ja em va oferir un contracte, però amb el segon equip. Vaig optar per la Universitat i aquest any tinc una oportunitat millor. Sé que no he arribat per ser titular, però l’únic que vull és donar el 100% de mi”, va concloure.