HANDBOL
Barça-Osca, a Lleida dimecres vinent
El Lleida HC organitza l’amistós a l’Onze de Setembre i presentarà la seua base
El pavelló Onze de Setembre de Lleida acollirà el dimecres vinent 28 de gener un partit amistós entre el FC Barcelona i l’Handbol Osca, tots dos equips de la Lliga ASOBAL. El partit, organitzat pel Lleida HC, es disputarà a partir de les 18.00 i tindrà entrada gratuïta, ja que el club lleidatà pretén que la jornada sigui una festa de l’esport, que culminarà amb la presentació dels equips de la base de l’entitat lleidatana, a partir de les 20.00 h.
El partit s’emmarca en l’aturada de les competicions domèstiques a causa que s’està disputant l’Europeu de seleccions, que s’allargarà fins al diumenge 1 de gener. L’esmentada circumstància ha permès als dos clubs programar aquest amistós a la capital del Segrià, gràcies a la col·laboració del club lleidatà. De fet, no és la primera vegada que es produeix un amistós entre Barça i Osca a Lleida, perquè el 2022 ja es va disputar aquest mateix partit a l’Onze de Setembre, llavors en mes d’agost com a preparació de la temporada.
El FC Barcelona arribarà a la cita com a líder invicte de la Lliga ASOBAL i segon, amb tan sols una derrota, en el seu grup de la Champions. Segurament el conjunt blaugrana no comptarà amb gaires dels seus jugadors pels compromisos de seleccions, encara que la possible imminent eliminació de la selecció espanyola podria comportar la presència de més titulars al partit. Per la seua part, l’Handbol Osca afronta el partit en un context més complex en la competició de lliga, ja que actualment ocupa la tercera posició per la cua, amb 9 punts en 15 jornades.
A més del partit, la jornada inclourà diferents activitats paral·leles. Durant el partit es faran sortejos de material esportiu divers, entre el qual samarretes del FC Barcelona, de l’Handbol Osca i de la selecció espanyola, entre altres regals. Una vegada acabat el partit, el Lleida Handbol Club farà la presentació oficial dels seus equips de base, en un acte que servirà per donar visibilitat al treball formatiu que desenvolupa l’entitat.