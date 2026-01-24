ATLETISME
Ja hi ha 1.500 inscrits a la Cursa Bombers
En només 10 hores des que es van obrir les inscripcions
La Cursa Bombers amb Aremi va superar ahir els 1.500 inscrits en només deu hores després d’obrir-se el termini d’inscripció, confirmant les altes expectatives per a la pròxima edició que se celebrarà el 12 d’abril. Aquesta popular prova, que va tornar al calendari esportiu el 2024 després de sis anys d’absència, manté el seu caràcter inclusiu gràcies al conveni firmat amb la Fundació Privada Aremi. L’esmentat acord destina 1,5 euros de cada inscripció a millorar la qualitat de vida de persones amb paràlisi cerebral i discapacitats similars, consolidant així el seu compromís social i esportiu.
El sistema d’inscripció es va estructurar en trams amb preus progressius. El primer tram, que oferia 500 dorsals a 15 euros, es va esgotar en aproximadament hora i mitja. A continuació es va activar el següent tram, que permetia inscripcions fins a arribar als 1.500 participants a un cost de 17 euros. Actualment, ja està habilitat el següent tram que l’organització ha establert amb un tancament inicial en les 2.500 inscripcions, a un preu de 20 euros, malgrat que no descarten ampliar aquesta xifra si la demanda continua sent tan elevada. Aquest model busca gestionar l’alta afluència i garantir una experiència òptima per a tots els corredors. Val a recordar que l’organització va obrir el 24 de desembre passat les 100 primeres inscripcions a un preu especial de 10 euros amb motiu de les festes nadalenques i la quota es va esgotar en 13 minuts. L’èxit de les inscripcions per a l’edició d’aquest any s’atribueix, en gran manera, a “les bones sensacions”, segons un membre de l’organització, que va deixar la desena edició celebrada el 2025. A més, la col·laboració amb Aremi reforça l’atractiu de la prova, oferint als participants l’oportunitat de contribuir a una causa solidària mentre gaudeixen de l’esport. La Fundació Privada Aremi es beneficia directament de cada inscripció, donant suport a persones amb paràlisi cerebral.