FUTBOL
L'AEM aconsegueix una victòria treballada per sortir de la zona de descens (0-1)
Un gol a la mitja hora de María Lara, després d'una jugada a pilota aturada, ha estat suficient per sumar tres punts clau en un dels camps més complicats de la categoria
L'AEM ha aconseguit una victòria crucial a domicili en la setzena jornada de la Primera RFEF Femenina, imposant-se per la mínima (0-1) al Vila-real CF. El solitari gol de María Lara al minut 30 ha estat decisiu per al conjunt lleidatà, que ha sabut defensar amb solidesa el seu avantatge al llarg de tot el partit disputat a la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza. Aquest triomf permet a l'equip sortir de la zona de descens.
El matx, marcat per un vent lateral que ha influït en el joc, ha començat amb un Vila-real més incisiu, generant les primeres ocasions clares. No obstant això, l'AEM ha anat de menys a més, adaptant-se millor a les condicions i trobant el seu moment per colpejar. Lucía Alba ha estat clau per mantenir el marcador a zero en els primers compassos, mentre que les lleidatanes, amb paciència, han construït la jugada que culminaria en el gol de la victòria.
Primera part: Resistència i efectivitat lleidatana
Els primers minuts han estat dominats per les locals, amb una doble ocasió al minut 14 que ha exigit la millor versió de Lucía Alba. La portera de l'AEM ha salvat un potent xut de Sara Medina i la defensa lleidatana ha refusat la segona oportunitat de Nerea. Poc després, al minut 17, un mal control de Lauris ha acabat a les mans de Lucía Alba, sense més perill. L'AEM ha trigat a respondre, amb la primera arribada al minut 25 a càrrec de Paula Ransanz, que Montse Quesada ha atrapat sense problemes. La insistència lleidatana ha tingut la seva recompensa al minut 28, quan una recuperació de Cintia Hormigo ha estat a punt de significar el primer gol.
Finalment, al minut 30, ha arribat el gol que obriria el marcador. Després d'una jugada a pilota aturada, la primera rematada s'ha estavellat al pal, però María Lara ha aprofitat el refús per enviar la pilota al fons de la xarxa, posant el 0-1. L'AEM ha pogut ampliar l'avantatge abans del descans, amb un xut llunyà de Ransanz al minut 36 que Quesada ha aturat, i una robada de Noe al minut 39 que una defensa ha evitat que es convertís en rematada. El tram final de la primera part ha estat marcat per la lesió de María Lara, que ha hagut de ser substituïda per Marta Charle al minut 42, i dues targetes grogues per a Laura Blasco (AEM) i Nerea (Vila-real) als minuts 45 i 45+3, respectivament.
Segona part: Sòlida defensa i ocasions per sentenciar
A la represa, l'AEM s'ha mostrat molt còmode defensant el seu avantatge, sense renunciar a buscar el segon gol. Les lleidatanes han tingut diverses oportunitats per sentenciar el partit. Al minut 60, una rematada de Paula Ransanz ha marxat desviada per poc, i al minut 63, una nova arribada a pilota aturada ha culminat amb una rematada de Vero que va fregar el pal de la porteria de Quesada. El Vila-real ha intentat reaccionar amb un triple canvi al minut 70, donant entrada a Macías, Martuka i Querol en substitució de Lauris, Alexia i Aixa.
Malgrat els canvis locals, l'AEM ha continuat generant perill. Al minut 74, María Amaya ha rematat de primeres, però la pilota ha marxat fora. El Vila-real ha tingut una de les seves poques ocasions clares de la segona part al minut 79, amb un xut de Martuka que Lucía Alba ha aturat amb seguretat. Els últims minuts han vist més canvis en ambdós equips, amb l'entrada de Figols pel Vila-real al minut 80, i les substitucions d'Honoka Yonei i Nora per Laura Blasco i Cintia Hormigo al minut 85, i Alba de la Fuente per Evelyn al minut 90 per part de l'AEM.
En el temps afegit, l'AEM ha estat a punt de fer el segon gol. Al minut 92, un xut de Marta Charle ha forçat un córner, i en la jugada posterior, al minut 93, Quesada ha salvat el segon en una rematada en pròpia porta de Poulsen. Finalment, el marcador no s'ha mogut, confirmant la victòria per la mínima de l'AEM en un partit on l'efectivitat i la solidesa defensiva han estat claus.