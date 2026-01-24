FUTBOL
L’Atlètic Lleida presenta el projecte ‘Tasta i Anima!’
L’Atlètic Lleida posarà en marxa el projecte Tasta i Anima!, una iniciativa impulsada des de l’àrea social del club amb l’objectiu de fomentar l’assistència als partits i donar visibilitat a empreses del territori, especialment als sectors agroalimentaris i de la restauració. El projecte començarà demà, amb motiu del partit corresponent a la jornada 20 del grup 3 de Segona RFEF entre el conjunt de Cappont i el Porreres al Camp d’Esports (12.00), en el qual el Grup Aragonés, proveïdor oficial de fruita de l’Atlètic Lleida, oferirà un tast de calçots als assistents al duel.
La iniciativa consistirà en l’organització, una vegada al mes, de tastos gratuïts de productes locals. Cada jornada, una empresa col·laboradora amb el club podrà donar a conèixer els seus productes als aficionats assistents als partits com a locals. Aquests tastos estaran situats a l’accés 1 del Camp d’Esports abans de l’inici del matx i, en funció de l’estoc, s’allargaran fins al descans.