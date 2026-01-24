HOQUEI
El Pons Lleida, a encarrilar els quarts a Portugal
Visita el Sanjoanense, que encadena quatre derrotes a la Lliga portuguesa
El Pons Lleida, actual referent en la WS Europe Cup amb els seus tres títols i rècord absolut de presències en finals a quatre de l’antiga CERS (6), inicia avui l’eliminatòria de quarts de final a la pista del conjunt portuguès Sanjoanense. El partit es disputarà a les 19.00 hores i determinarà bona part de les opcions lleidatanes per arribar a la Final Four d’enguany. La tornada es disputarà el dissabte 7 de febrer al pavelló Onze de Setembre a les 20.30 hores.
L’equip llistat aspira no només a mantenir-se com l’equip més regular de les últimes vuit edicions, tret del 2023 quan va competir a Champions, sinó també a obtenir una nova oportunitat per sumar el seu quart títol continental. Una gesta, fins a la data, que ningú no ha aconseguit en aquesta competició continental.
Malgrat l’última derrota dissabte passat davant del Voltregà per 4-2, el vestidor lleidatà transmet confiança després d’arrancar l’any amb dos victòries de prestigi davant Reus Deportiu i Noia Freixenet. El tècnic, Edu Amat, va destacar que “l’equip ha sabut competir en els tres partits disputats després de l’aturada nadalenca”, inclòs l’últim compromís, malgrat no sumar punts a Sant Hipòlit.
Davant, el conjunt portuguès del Sanjoanense va accedir a aquests quarts després de superar amb solvència el francès Coutras. Va aconseguir un 5-2 a casa i va sentenciar la sèrie guanyant 1-3 a França, els dos partits disputats al novembre. Tanmateix, l’equip travessa una mala ratxa a la seua lliga, acumulant quatre derrotes consecutives. El Sanjoanense ocupa actualment la desena posició a la taula, a només quatre punts del descens, i ha encaixat golejades davant de rivals de la zona alta com Barcelos (8-0) i Porto (11-4).
Per la seua experiència, Darío Giménez, exjugador del Barcelos i ara al Pons Lleida, va assenyalar que “el Sanjoanense és un equip sempre dur, especialment a la seua pista, que sol presentar un pavelló ple”.
En aquest sentit, el tècnic llistat Edu Amat va subratllar que “l’ambient a Portugal, lluny de ser un problema, serà un factor motivador, ja que competir en pavellons plens sempre incentiva l’esportista”.