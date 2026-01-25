SEGRE

Mbappé lidera la millora del Madrid a Vila-real

El gal va marcar els dos gols, un de penal

Mbappé celebra un dels gols aconseguits ahir. - EFE

Agències

Dos gols del francès Kylian Mbappé a la segona part, l’últim en el temps de descompte i des del punt de penal, van permetre al Reial Madrid guanyar en la visita al Vila-real, consolidar la recuperació experimentada des de l’arribada a la banqueta d’Álvaro Arbeloa i adormir líder de forma provisional, a l’espera del que faci avui el Barça davant l’Oviedo.

Després d’una primera part dinàmica i jugada de poder a poder, el quadre blanc va mostrar la versió més solidària i va controlar el partit a la segona meitat, en què amb prou feines va patir per conservar l’avantatge davant d’un rival que continua sense poder puntuar aquest curs contra els grans.

