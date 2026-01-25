FUTBOL
Supercampiones!!!
El Barça conquereix per sisè cop aquest títol, el primer que obté aquesta temporada en què té la Lliga també a tocar. La sentència va arribar al 94’ de penal contra un Reial Madrid que va plantar cara
El FC Barcelona va derrotar (2-0) el Reial Madrid ahir a la final de la Supercopa d’Espanya Iberdrola celebrada a l’Estadi Skyfi Castalia, estenent el seu domini en el torneig, en el futbol estatal i en els clàssics, malgrat els moments del rival. Esmee Brugts, amb un cop de cap a córner a prop de la mitja hora, i Alèxia Putellas, de penal ja al 94’, van donar la sisena Supercopa de set disputades al Barça per mantenir la sequera de títols de les blanques. El Madrid va pressionar d’inici i a la represa, però va sobreviure amb les parades de Misa Rodríguez. El primer títol del curs va deixar aquesta sensació d’igualtat dels últims clàssics, però el Barça va allargar la seua hegemonia.
Les blaugranes són l’equip amb més supercopes i han guanyat totes les finals que han disputat, amb un ple de sis i cinc de manera consecutiva (2020, 2022, 2023, 2024, 2025 i 2026). Deu són els títols que té el Barça de Lliga, onze de Copa de la Reina i tres de Lliga de Campions. A més, també té onze títols de la Copa de Catalunya i una Copa Generalitat.
Després del partit, l’entrenador del FC Barcelona, Pere Romeu, es va mostrar “molt content” amb moment del seu equip, després de superar un Reial Madrid que, cada vegada que s’enfronten, “és millor”. “Ha estat un partit molt disputat. Elles ens han vingut a buscar, hem pogut atacar la profunditat. Hem fet un partit complet, amb moments de clar domini, i al segon temps hem pogut sentenciar la final. Elles han fet coses bones, també”, va dir en roda de premsa a Castelló.
Per la seua part, l’entrenador del Reial Madrid, Pau Quesada, va reconèixer que se’n van “molt enfadats”, perquè considera que podrien haver guanyat. “Hem fet un partit molt bo, però per jugar contra el Barcelon cal fer un partit perfecte”, va dir.