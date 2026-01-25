HANDBOL
Triomf èpic del Lleida
Torna a guanyar després de sis derrotes en un partit en el qual va anar a remolc. Els últims minuts van ser de constants alternatives en el marcador
El Lleida Handbol va tornar a somriure després d’imposar-se per un ajustat 29-28 al Pereda en un partit molt treballat que va servir per posar fi a una dinàmica negativa de sis derrotes consecutives del conjunt lleidatà.
El partit va començar de la millor manera per a les locals, que van sortir molt concentrades i van aconseguir un parcial inicial de 4-1. Tanmateix, a partir dels primers deu minuts, el Pereda va aconseguir capgirar el marcador i prendre la iniciativa, un avantatge que va saber gestionar durant bona part del xoc. Cada vegada que el Lleida s’atansava a un sol gol, el conjunt visitant responia amb bones possessions i atacs efectius per mantenir-se davant. Un dels factors clau del partit va arribar des del minut 15, quan el Pereda va apostar per una defensa individual a tota la pista sobre Cati, que la va deixar pràcticament sense anotar fins al tram final del partit. Tot i així, el Lleida no es va descompondre i va trobar alternatives ofensives.
Després del descans, les lleidatanas van arrancar bé malgrat que el Pereda va tornar a controlar el ritme del joc. El segon temps va estar marcat per un elevat nombre de penals i exclusions per part dels dos equips, en un arbitratge que va ser molt protestat per l’afició local.
Els últims deu minuts van ser de màxima intensitat. El partit va arribar empatat al darrer tram i es van succeir les alternances en el marcador, amb una Valentina decisiva que va aconseguir avançar el Lleida gràcies a una actuació destacada en els moments clau. A més, Cati va aparèixer quan més se la necessitava amb gols importants.