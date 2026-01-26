FUTBOL
L’Atlètic Lleida obté una victòria vital contra el Porreres, després de més de dos mesos sense guanyar
L’últim fitxatge Quim Utgés i Jordi Ortega, de penal, els golejadors en el primer partit de Lliga amb la porteria a zero
L’Atlètic Lleida va aconseguir una victòria balsàmica i alhora, molt important, davant d’un rival directe com el Porreres per 2-0. Amb el tercer triomf de lliga i el primer de l’any, els lleidatans estan ara a sis punts tant del play-out com de la permanència, abans d’afrontar un nou examen diumenge vinent al camp del cuer Torrent. Ja comptarà amb les noves incorporacions a ple rendiment i amb el màxim golejador de l’equip Moró Sidibé, baixa ahir per sanció.
La primera alineació de Jordi López va deixar la sorpresa de la formació 4-4-2, sistema que els lleidatans no havien utilitzat durant tota la temporada. La segona notícia destacada a l’onze titular va ser la presència del nou fitxatge Quim Utgés, que portava menys d’una setmana a l’equip. Però de tots els canvis, el més sorprenent va ser com va irrompre Utgés al camp. El davanter va entrar tan bé en el partit que al minut 5, a la primera pilota que tocava, va batre el porter visitant en un mà a mà, creuant la pilota (1-0). El Porreres però, va tenir l’empat al 14’ amb un cop de cap d’Alorda, que va trobar la magnífica mà de Pau Torres. Tot i així, l’Atlètic Lleida insistia a enviar pilotes llargues a Utgés, que hauria pogut marcar el segon al minut 16 quan no va colpejar bé una pilota franca a l’àrea que va aturar Guzmán.
El Porreres, en una situació esportiva molt semblant a la de l’Atlètic Lleida, es va llançar a l’atac davant la urgència per puntuar i els balears van dominar el segon temps. En aquest intent, l’ocasió més destacada dels visitants va ser un xut des de la frontal de Bengoetxea que Pau Torres va aturar amb una gran estirada. Malgrat això, Campins hauria pogut marcar després d’enviar fora una centrada rasa, en una rematada clara dins de l’àrea petita.
Malgrat el lleuger assetjament visitant, els de Jordi López es mostraven ordenats en defensa i revitalitzats amb les incorporacions hivernals, principalment de l’extrem Jaume Pascual, que al minut 71 amb una passada llarga, va deixar sol Alya Camara que, una vegada a l’àrea, va ser objecte d’una falta per part del porter Guzmán. Jordi Ortega va completar una bona actuació individual enganyant Guzmán des dels onze metres (2-0).
Al 79, en un contraatac, Alya Camara va deixar sol Cobo davant del porter però va enviar la vaselina a fora. Curiosament, en la carrera per seguir la jugada, l’àrbitre principal Ignacio Bordons es va lesionar el turmell sense poder continuar i, després de mitja hora sense futbol, la represa va deixar un desenllaç amb poc ritme. El Porreres va dominar els últims compassos mentre que els lleidatans es mantenien molt sòlids i només van avisar en l’última jugada amb un xut d’Alorda que va marxar a centímetres del pal, quan els tres punts ja no perillaven però que va certificar la primera porteria a zero a la Lliga.