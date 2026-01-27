ESPORTS
Abel Moga, setè en la prova del Freeride World Tour de Val Thorens
L’aranès Abel Moga va ser un dels grans protagonistes a Val Thorens, cita clau prèvia al primer Mundial de Freeride a Andorra. Moga va firmar un brillant Top 7 en una competició de màxima exigència, destacant amb el seu ja característic frontflip en una baixada que molts riders no van poder completar. Amb aquest resultat, el freerider aranès se situa onzè del rànquing general amb 8.120 punts, dins del tall provisional per assegurar la seua presència la pròxima temporada.
Després de la prova, Moga, que va fer una baixada molt intel·ligent, va dir estar “molt content amb la meua setena posició, he complert el que volia que era ser al Top 10. He escollit una línia una mica diferent, sòlida i una mica més senzilla d’executar. És un bon resultat i ara a continuar així”.
Per la seua part, l’aragonesa Núria Castán va acabar al Top 5 d’aquesta prova francesa gràcies a la seua gran fluïdesa en línia, malgrat no comptar amb el factor sort a favor.
Està a pocs punts de superar el tall que marca l’australiana Michaela Davis-Meehan. Castán va valorar la seua baixada explicant que “en el meu cas no ha sortit com m’esperava. Anava decidida a portar a terme el que volia fer, però no he tingut sort”.