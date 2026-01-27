Lleida, epicentre de l’esquí
Boí acull aquest cap de setmana la Copa del Món de muntanya i Aran la tradicional Marxa Beret de fons i la Copa d’Europa d’alpí. La neu i el risc d’allaus compliquen l’organització
A les portes dels Jocs Olímpics de Milà-Cortina, que arranquen el proper 6 de febrer, el Pirineu lleidatà serà aquesta setmana i la que ve un dels epicentres mundials de l’esquí en algunes de les seues disciplines. Aquest cap de setmana es concentren dos de les competicions més rellevants del calendari de neu a Lleida, la Copa del Món d’esquí de muntanya, que per tercer any consecutiu recala a l’estació de Boí Taüll, i la tradicional Marxa Beret, que arriba a la quaranta-sisena edició, ja inscrita en el circuit internacional Ski Classics Challengers. Per completar l’agenda, els dies 3 i 4 de febrer es disputarà a Baqueira Beret la Copa d’Europa d’esquí alpí, amb la presència d’alguns dels esquiadors que una setmana després prendran part en els Jocs.
Copioses nevades
Les copioses nevades d’aquests últims dies han assegurat la disputa de les proves, però també estan complicant, i molt, el treball dels organitzadors. “Tenim una setmana molt complexa perquè neva cada nit i enterra tot el treball fet el dia anterior. Som conscients que haurem de dedicar el doble d’hores i el treball serà titànic”, reconeixia ahir un dels membres de l’organització de la Copa del Món de Boí.
El risc d’allaus és el que més preocupa, en especial a la Marxa Beret.
De fet, l’organització ha decidit que, tret d’un canvi radical del temps, la prova no arribarà fins a Montgarri. Serà el tercer any consecutiu que la Marxa no completa el seu recorregut original, però no es vol córrer cap risc, més encara després que fa una setmana va morir una persona en aquest mateix tram de Montgarri al ser sepultada per una allau.
A la zona de Boí Taüll, en canvi, el risc d’allaus a la zona en la qual es disputen les proves és gairebé inexistent, ja que es tracta de recorreguts curts i tots discorren per la part baixa de l’estació.
No obstant, la carrera Esprint de la Copa del Món Comapedrosa Andorra es va haver de cancel·lar ahir a Arinsal per culpa de les condicions meteorològiques que posaven en risc la seguretat dels corredors, entre els quals hi havia dos lleidatans, Jordi Alís i Marc Ràdua.
La prova a Boí Taüll, que el 2022 ja va acollir l’Europeu i a l’any següent el Mundial, serà l’última abans que l’esquí de muntanya s’estreni oficialment en uns Jocs Olímpics.
El dissabte 31 està prevista la disputa de l’esprint i diumenge els relleus mixtos, precisament les dos úniques disciplines que seran olímpiques a Milà-Cortina.
L’organització preveu una participació aproximada de 180 persones entre esportistes i tècnics, procedents de 28 països.
La Marxa Beret, per la seua part, va tancar ahir les inscripcions via web amb 560 corredors, als quals en cal afegir uns 140 de procedents dels clubs esportius, amb la qual cosa s’espera una participació que rondarà els 800 fondistes.
Dissabte es disputarà el Campionat d’Espanya esprint i diumenge la prova reina, en la qual les distàncies de 21 i 42 quilòmetres puntuaran per a l’Estatal de llarga distància, i la de 10 per a la Copa d’Espanya.
Boí Taüll i Espot acolliran els Estatals de muntanya
Les estacions lleidatanes de Boí Taüll i Espot allotjaran aquest any les principals proves estatals d’esquí de muntanya. A l’Alta Ribagorça es concentraran els Campionats d’Espanya de les disciplines de relleus i esprint, els dies 6 i 7 de febrer, respectivament, mentre que el 8 del mateix mes acollirà la cinquena prova de la Copa d’Espanya individual. Per la seua part, l’estació del Pallars Sobirà, que a mitjans de desembre passat ja va acollir les dos primeres proves de la copa estatal, serà escenari el proper 22 de març del Campionat d’Espanya per equips. En totes aquestes competicions, Lleida tindrà una nombrosa representació d’esquiadors, que ja van brillar a la Copa d’Espanya d’Espot. Pau Baqué, de Bellver de Cerdanya, va aconseguir la victòria en la categoria U18, en la qual Mariona Rovira, natural de Talló, es va quedar a les portes del podi, al ser quarta, mentre que Aina Garreta, en U20, va aconseguir la segona posició, a més de Marc Ràdua i Jordi Alís en categoria absoluta. La gran absent serà Laia Sellés, campiona d’Europa i del Món en les categories U18 i U20 i dominadora de l’Estatal, que ha decidit parar de competir aquesta temporada per cuidar la salut mental.