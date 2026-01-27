Rècord d’assistència a la Diada Provincial de pàdel amb 435 persones
La Diada Provincial de Pàdel es va celebrar divendres amb un sopar que va batre rècords d’assistència: 435 persones entre jugadors, directius, presidents de clubs, autoritats i representants de la Federació Catalana de Pàdel (FCP). Durant l’acte es van entregar els trofeus de la Lliga Bullpadel, es va reconèixer esportistes i tècnics i es va realitzar un sorteig amb premis com pales commemoratives i un viatge al Premier Padel Major d’Itàlia.