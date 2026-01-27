El Vila-sana i Kilian Jornet, premiats per la UFEC
Van rebre el de millor equip català i millor esportista masculí. La nadadora Iris Tió i el blaugrana Joan Garcia, altres guardonats
El Vila-sana i Kilian Jornet, encara que aquest no va assistir a la gala, van ser ahir els esportistes lleidatans premiats en la 29 edició de la Festa de l’Esport Català, organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), el departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya i el diari Sport, que va tenir lloc al CaixaForum de Barcelona. El Vila-sana va ser premiat en la categoria d’equip que ha donat més èxits a l’esport català el 2025. A l’acte d’entrega de premis van acudir en representació del club el seu president Ramon Porta, el tècnic Lluís Rodero i les jugadores Maria Porta, Victòria Porta, Luchi Agudo, Laura Pastor, Sandra Coelho i Gime Gómez.
Per la seua part, l’alpinista i corredor de curses de muntanya Kilian Jornet, natural de Montellà i Martinet, va ser premiat com el millor esportista català del 2025. La millor en categoria femenina va ser la nadadora de l’especialitat d’artística Iris Tió. Com a esportistes amb més projecció van ser premiats Joan Garcia (futbol) i Geila Macià (escalada). El de millor entrenador va ser per a Andrea Fuentes (natació artística), el d’esportista llegendari 360 per a Felipe Perrone (waterpolo), el premi a l’esperit esportiu va ser per a Dani Anglada (vela) i el de millor gestió federativa per a la Federació Catalana de Golf.