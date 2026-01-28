FUTBOL
El Barça, a guanyar i golejar per fer el salt a vuitens de final
Té millor average que els rivals amb qui està empatat
Guanyar i marcar tants gols com sigui possible és l’objectiu del FC Barcelona avui (21.00) contra el Copenhaguen a l’Spotify Camp Nou per acabar la fase lliga entre els vuit primers classificats i accedir directament als vuitens de final de la Lliga de Campions. L’equip de Hansi Flick ocupa la novena posició, amb 13 punts, empatat amb el PSG (6è) i el Newcastle (7è), que s’enfronten entre si en l’última jornada, i també amb Chelsea (8è), Sporting de Portugal (10è), Manchester City (11è), Atlètic de Madrid (12è) i Atalanta (13è).
Davant, el Reial Madrid i el Liverpool, tercer i quart amb 15 punts, i el Tottenham, cinquè amb 14, encara estan al seu abast. Sobre el paper, amb guanyar n’hauria de tenir prou el Barça per acabar entre els vuit primers, ja que el PSG i el Newcastle es restaran punts, però la diferència de gols general, primer criteri per al desempat, pot resultar determinant. El Barça compta amb un +5, més que els seus perseguidors immediats: Sporting (+5), City (+4), Atlètic (+3) i Atalanta (+1), però menys que els equips que l’avantatgen a la taula: Madrid (+11), Liverpool (+6), Tottenham (+8), PSG (+10), Newcastle (+10) i Chelsea (+6).
Hansi Flick va assegurar ahir que l’equip afronta l’últim partit de la fase Lliga amb la intenció de mostrar el seu millor nivell, en un format de la Champions, estrenat el curs passat, que li agrada per la seua emoció i en el qual tenen “una gran oportunitat per quedar entre els vuit primers”.
“El més important és que fem el nostre treball, defensar bé i jugar al màxim nivell. No hi ha excuses. Tenim confiança en el nostre estil, en com juguem a futbol, i això és el que vull veure a la Champions. Sempre es tracta d’assolir el teu millor nivell”, va reiterar.
Mourinho diu que Arbeloa és com “un dels meus nens”
L’entrenador de l’SL Benfica, José Mourinho, va defensar ahir Álvaro Arbeloa i el va qualificar com “un dels meus nens”, per afegir: “No ha estat, òbviament, el millor jugador que ha jugat per a mi al Reial Madrid, però és segurament un dels millors homes.”