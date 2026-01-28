FUTBOL
La lleidatana Clàudia Reig, a la selecció espanyola sub-15
Per participar en uns entrenaments del 2 al 4 de febrer a Las Rozas
La lleidatana Clàudia Reig ha estat convocada per participar del 2 al 4 de febrer pròxims en uns entrenaments amb la selecció espanyola sub-15 que dirigeix Nati Gutiérrez, i que tindran lloc a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, a Madrid, amb l’objectiu de mantenir un seguiment més intens de cara a la participació de l’equip en futures competicions internacionals. Aquesta és la segona vegada que l’actual jugadora del FC Barcelona, club en el qual va recalar el 2023, va convocada amb un dels combinats estatals de base, després que l’any passat participés en unes sessions amb l’acabada de crear selecció sub-14.
La centrecampista lleidatana, de 14 anys, és una de les set representants del FC Barcelona que formen part de la llista que componen un total de 24 jugadores, sent el club que més jugadores aporta a aquesta selecció amb un total de set.
Hi acudeixen també Clara Pellicero, Lucía Carrillo, Claudia Lozano, Xènia Carceller, Nadine Mohedano i Julia González, mentre que el Reial Madrid és el segon equip que més jugadores participaran en aquestes sessions preparatòries amb sis. També tenen representació en aquest combinat sub-15 l’Athletic Club (2 jugadores), Atlètic de Madrid (1), San Bartolomé (1), Celta de Vigo (1), Espanyol (1), Llevant (2), Monte Soccer Féminas (1), Reial Societat (1) i Saragossa (1).
Clàudia Reig es va iniciar en el món del futbol al CF Pardinyes, d’on va passar dos temporades després a l’AEM, club en el qual es va formar com a jugadora abans de fer el salt al FC Barcelona el 2023, on compleix la tercera temporada, la primera en categoria juvenil després de completar les dos anteriors en la categoria infantil.
Entre els seus èxits esportius destaca el títol que va conquerir amb amb la selecció catalana en el Campionat d’Espanya autonòmic de la categoria sub-12, celebrat el 2023, a l’equip del qual hi havia dos jugadores lleidatanes més, Susana Gómez, que també va fer el salt de l’AEM al Barça el 2023, encara que ha tornat al Recasens, i la targarina Tànit Mayora, que ara forma part de l’Espanyol.