Malestar pel Recasens: L’AEM fixa sense previ avís una derrama per jugador per substituir la gespa
La decisió causa molèstia entre algunes famílies del futbol base aemista
L’AEM, que fa unes setmanes va completar la substitució de la gespa artificial del camp de futbol del Recasens, ha enviat una carta per mail a les famílies del seu futbol base per comunicar-los que hauran d’abonar una derrama de 120 euros per jugador per poder sufragar l’obra. La petició del club aemista, que va assegurar haver assumit íntegrament els 200.000 euros que costava la substitució, ha causat malestar entre alguns dels familiars de la base, que van rebre la notícia amb sorpresa.
A la carta enviada a les famílies, el club lleidatà assegura que “assumirà la major part de la inversió mitjançant diferents operacions econòmiques ja efectuades”, però insta a “la col·laboració individual de cada membre”. Per això ha establert una derrama extraordinària de 40 euros que afegiran a la rebuda del proper mes de febrer. També, a l’inici del curs que ve, al setembre, i el mes de gener, ascendint així fins als 120 euros per jugador.
Aquesta decisió, presa sense consultar les famílies, ha causat malestar entre alguns pares i mares, que no entenen la decisió. “Estem bastant molestos perquè abans-d’ahir a la nit vam rebre un escrit sense previ avís en el qual ens demanen pagar 120 euros. No podem pagar una quota més aquesta derrama”, va apuntar una de les fonts consultades per aquest diari.
A banda del cost, entre els familiars tampoc va agradar la manera com el club els va transmetre la notícia. Un dels pares apuntava que “la gran sorpresa ha estat la falta de comunicació i que nosaltres hàgim d’assumir la derrama”, mentre que una altra de les mares del club assegurava que, “independentment del preu, ens falta comunicació”.
Per la seua part, el club del Secà de Sant Pere s’emparava, amb la carta enviada a les famílies, en el “mal estat” de l’antiga gespa i la necessitat d’“evitar lesions i garantir que tots els equips puguin practicar l’esport en condicions òptimes”. També, en la negativa per part de la Paeria que, “malgrat les múltiples reunions mantingudes, va indicar la inexistència tant de previsió com de partida pressupostària per portar a terme l’obra”. Igualment, el club va remarcar que són “conscients de les necessitats i dificultats econòmiques de les famílies”, però que l’actuació respon exclusivament “a la millora de la pràctica esportiva a la SE AEM”.
Així mateix, el president de l’entitat, Paco Garcia, que va assegurar que el club “no volia fer mal a ningú” amb les seues decisions, va explicar, sobre el canvi de gespa, que “tot s’ha donat molt ràpid i no donava temps a comunicar-ho abans perquè l’única data per substituir-lo era aquesta”.
Tot i així, el president va assegurar que el club continua treballant per trobar altres opcions i poder sufragar la derrama per altres mitjans.
“L’ajuntament ens va comunicar que no podia ajudar, però la idea és tornar a intentar-ho més endavant. Posarem tot el que estigui a la nostra mà i intentarem acudir a la Generalitat de Catalunya i a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF)”, va concloure.
Una obra en temps rècord
Val a recordar que l’AEM va completar les obres de substitució de la gespa del camp de futbol del Recasens el passat 8 de gener i ho va fer en tot just vuit dies de treball.
Els equips del club lleidatà, que mentre duraven les obres es van exercitar a les instal·lacions del Pardinyes i el Gardeny, porten dos setmanes jugant sobre el nou terreny de joc, que, segons explicava el club a la carta enviada a les famílies, “ha estat instal·lat en òptimes condicions i amb totes les garanties de qualitat necessàries per al gaudi i la competitivitat dels equips de futbol”.
“Resoldrà les comunicacions amb la ciutat, la zona d’aparcament i permetrà posar en marxa noves edificacions i instal·lacions esportives”, va remarcar el paer en cap.
Per la seua part, el president de l’AEM, Paco Garcia, va agrair el suport de la Paeria i va assegurar que “per a nosaltres era primordial tenir aquest conveni. Marca el començament d’uns bons anys”. En aquesta línia, el president, va mirar amb optimisme al futur tant del club com del barri, el Secà de Sant Pere. “Ben aviat es veuran les inversions. Som en un barri amb unes instal·lacions que, ara com ara, es queden curtes, però poden millorar molt”, va concloure.
L’AEM i la Paeria firmen el conveni pel camp
L’AEM i la Paeria van firmar ahir el conveni d’autorització d’ús especial del camp de futbol municipal del Recasens i el camp annex. El consistori mantindrà la titularitat dels equipaments, el manteniment estructural i extraordinari i els subministraments essencials, i invertirà al voltant d’uns 200.000 euros en els quatre anys de durada de l’acord. Així mateix, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va apuntar a actuacions futures com la millora dels vestidors i la il·luminació, i va explicar que ja s’està treballant amb el club per planificar el futur, en el marc del Pla de Millora Urbana que s’executarà pròximament al barri.
